SPAS U ZADNJI ČAS: Inferiorni Hajduk u Rijeci dalekometnim projektilom opet izbio na vrh ispred Dinama

To se zove spas u zadnji čas. Hajduk je uspio izbjeći poraz u Rijeci, a prijetio mu je možda i debakl. Domaćin je prvi poveo, povukao se, udarao iz „kontri„, gađao vratnice, a Hajduk se mučivši se s organizacijom napada doveo do panike, ali jedan dalekometni projektil bio je vrijedan tog spasa. Bio je to zadnji trenutak za spas, prije posvemašnje panike koja bi zavladala u redovima splitske momčadi, jer Rijeka je i cijelo drugo poluvrijeme dobro prijetila iz protunapada.

Značajno jest što je Hajduk s ovim bodom iznova preuzeo vodstvo na ljestvici, ispred Dinama. Bod protiv Rijeke je uvijek vrijedan.

Zasluženo ili ne? Teško je reći, makar se očekivao bolji Hajduk nakon što je uspio prije dva tjedna dobiti Dinamo, no Rijeka je dobro posložena momčad i bod može sloviti kao uspjeh,

Dakle, Rijeka je povela golom Franka Andrijaševića, povratnika na Rujevicu i bivšeg igrača Hajduka, koji je u 32. minuti ubačaj Lončara glavom sproveo u mrežu. Andrijašević je u 38. minuti pogodio i gredu, a u 67. minuti Halilović je zatresao vratnicu, dok se Hajduk mučio doći u priliku za gol. U 74. minuti Nejašmić je pucao tik pored vratnice, no u 78. minuti izjednačio mladi Tonio Teklić preciznim udarcem s 25 metara u sami lijevi donji kut. Teklić je ušao u igru tri minute prije gola.

Hajduk fakat može biti zadovoljniji ovim rezultatom nego Rijeka. No, za toliko željeno osvajanje naslova ili za uopće konkurenciju za vrh domaće lige mor biti bolji, konkretniji. Ipak, ne treba kriti i mišljenje da Hajduk pod trenerom Burićem, makar igrao jako defanzivno, ipak napreduje. još do prije nekoliko mjeseci bilo je nezamislivo da Hajduk sredi Dinamo i protiv Rijeke se izvuče neporažen.

Sada se, eto, i to dogodilo i u Hajduku moraju biti sretni i zadovoljni.