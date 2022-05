ŠPANJOLSKI NOVINAR SNIMIO DOKUMENTARAC O MODRIĆU: ‘Taj je dečko trebao biti pastir’

Luka Modrić je sa svojim Realom izborio peto finale otkada je u klubu. U prethodna četiri pobjedili su sva četiri puta, a navijači se nadaju da će isti scenariji biti i u Parizu 28. svibnja protiv Liverpoola.

O hravtskom kapetanu ispričane su mnoge priče, a njegovoj dugovječnosti priča se tijekom cijele sezone. Njegov filmski put od rata do Zlatne lopte u obliku dokumentarca prikazo je španjolski novinar Guillem Balague.

S dokumentarcem je htio što bolje i vjernije ljudima prikazati otkuda je Luka Modrić došao i što je sce prošao u životu. Otišao je u Zadar gdje je Luka otišao početkom rata, a zatim posjetio Lukinu srušenu kuću u zadarskom zaleđu.

‘Nevjerojatna je priča Luke Modrića, a puno ljudi za nju ne zna. Taj je dečko trebao biti pastir, čuvati ovce, baš kao njegov djed. No njega su ubili kad je počeo rat. Morao se preseliti u hostel sa svojom obitelji. Iz te situacije sad je osvajač Zlatne lopte, i to u eri Ronalda i Messija’ izjavio je autor filma.

