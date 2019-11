ŠPANJOLSKI IZBORNIK ODUŠEVLJEN OLMOM: „Njemu to nije nagrada, tu mu je i mjesto!

Poziv Olmu za španjolsku A reprezentaciju pomalo je i iznenadilo španjolsku nogometnu javnost, a objašnjenje za taj čin odmah je u medijima dao i sam izbornik, Roberto Moreno.

„Ni u kojem slučaju to nije iznenađenje, taj mladić igra odličan nogomet, dugo, u elitnom natjecanju. Ja ga dugo znam i pratim, a vidjeli ste i odlične njegove nastupe u mladoj reprezentaciji„, prve su riječi.

Potom slijedi i podrobnije objašnjenje:

“S Olmom dobivamo puno opcija i to je sjajno. Ovaj poziv mu nije nagrada, već ga je zaslužio. Oh da, računam da i zaigra, slijede nam kvalifikacijske utakmice protiv Malte i Rumunjske. Ne bih ga ni zvao da ne računam na njega. Vidjeti ćete, radi se o sjajnom igraču, on nam može pomoći„.

Španjolski novinari odmah su potrčali i izborniku mlade reprezentacije ove zemlje ukojoj je Olmo pružao izvrsne partije. On Olma zna bolje od ikoga u Španjolskoj:





“Sretan sam kad vidim kako su se razvili igrači koji su bili s nama. Stvaranje igrača za A reprezentaciju najvažniji je dio našeg posla. Cijenim Danija, divim mu se i s profesionalne i s osobne strane i veseli me vidjeti ga kako se razvio i koliko je napredovao. A to znači još nešto, da u mladoj vrsti svi skupa radimo odličan posao„.