ŠPANJOLSKI IZBORNIK O OLMU: “Nije razmišljao o igranju za Hrvatsku”

Dinamov nogometaš Dani Olmo nikada nije dvojio igrati za Španjolsku ili za Hrvatsku a sada pun želje čeka europsko prvenstvo za igrače do 21 godine , rekao je u utorak izbornik španjolske mlade reprezentacije Luis de la Fuente.

„Dani je nevjerojatno uzbuđen, nikada nije imao dvojbu priključiti nam se ili ne. Ne postoji nikakva rasprava ili slučaj vezan za to. Nagađalo se o mogućnosti da zaigra za Hrvatsku no on o tome nikada nije razmišljao“, rekao je De la Fuente u razgovoru za španjolsku novinsku agenciju EFE u madridskom predgrađu Las Rozas.

U tamošnjem sportskom kampu se reprezentacija Španjolske do 21 godine priprema za Europsko prvenstvo koje će se igrati u Italiji i San Marinu od 16. do 30. lipnja.

Olmo, 21-godišnji ofenzivni igrač, prije osam mjeseci je debitirao za mladu reprezentaciju Španjolske te je od tada upisao šest nastupa.

„Kada je riječ o igračkoj razini on je momak izuzetno velikog talenta te jako zreo. Prilično mlad je otišao u Hrvatsku gdje je osvojio hrvatsko prvenstvo, igrao u Ligi prvaka, Europskoj ligi…Ima neuobičajenu zrelost za svoje godine a te neuobičajeno veliko profesionalno iskustvo“, izjavio je De La Fuente koji je Olma uvrstio na širi popis od 25 igrača za Europsko prvenstvo. Taj će popis naknadno biti srezan na 23 igrača.

„Olmo je, osim toga, polivalentan, može igrati na stranama, na mjestu polušpice a također i kao središnji napadač. Dat će nam puno alternativa. Ima veliki potencijal a nogometnim razvijanjem postat će veliki igrač“, napomenuo je izbornik Španjolske.

Olmo je 2014. godine bio došao iz podmlatka Barcelone u podmladak Dinama.

U nedjelju je dobio nagradu Hrvatske udruge „Nogometni sindikat“ za najboljeg igrača prve hrvatske lige u prošloj sezoni, a također je ponio i trofej za najboljeg mladog igrača. Za prvaka Dinamo odigrao je 44 utakmice protekle sezone zabivši pritom 12 golova a još devet puta je asistirao.

Europsko prventvo moglo bi ga predstaviti širokoj publici.

„Naravno. To bi mu mogao biti impuls, i to jako važan, na njegovom profesionalnom putu. Zahtjevi na Europskom prvenstvu U-21 su maksimalni, nije dovoljno biti na pola spreman ili dobar. Ondje samo vrijedi ono vrhunsko“, istaknuo je De la Fuente.

Španjolska će igrati u skupini A s domaćinom Italijom te Poljskom i Belgijom. Na prvenstvu će igrati i Hrvatska koja je svrstana u skupinu C s Engleskom, Francuskom i Rumunjskom.

„Razmišljamo samo o tome kako osvojiti to prvenstvo. U nekom sam razgovoru čuo da je cilj plasirati se na Olimpijske igre (ulaskom u polufinale) no ja ističem da se moramo fokusirati na osvajanje prvenstva, to doista možemo ostvariti i utjecati da tako bude. Želimo biti prvaci Europe“, zaključio je De la Fuente.