ŠPANJOLSKA NAPADALA BEZ UČINKA: Olmo prijetio, jedan igrač ispisao povijest

Španjolska i Švedska odigrale su bez golova u drugoj utakmici prvog kola skupine E ovoljetnog Europskog prvenstva. Susret na stadionu La Cartuja u Sevilli završen je s 0:0, a takav rezultat će puno više razočarati Španjolce koji su napadali većim dijelom utakmice.

O dominaciji momčadi koju vodi Luis Enrique govori podatak od 75-25 posto u posjedu lopte na kraju susreta, kao i prednost od 17-4 u udarcima na gol i 5-0 u udarcima u okvir gola.

Nakon prvog kola, na vrhu skupine E su Slovaci koji su ranije s 2:1 svladali Poljsku. Španjolska i Švedska krenule su s po bodom.

Luis Enrique je u ovoj utakmici dao nekadašnjem dinamovcu Daniju Olmu priliku od prve minute, a Olmo ju je iskoristio s nekoliko udaraca koji su testirali protivničku obranu i golmana Robina Olsena. No, nije bilo realizacije.

Olmo je igrao do 74. minute kada ga je zamijenio Villarrealov Gerard Moreno.

Ova utakmica donijela je i novog španjolskog rekordera po mladosti u debiju na europskim ili svjetskim prvenstvima. Novi rekord ima Barcelonin tinejdžer Pedri, koji je bio u prvih 11 protiv Šveđana i zaigrao je na Euru s 18 godina i 201 danom.

Do sada je najmlađi bio Cesc Fabregas, koji je na Svjetskom prvenstvu 2006. zaigrao protiv Ukrajine s 19 godina i 41 danom.

18y 201d – Pedri 🇪🇸 will be the youngest Spanish player to appear in a single game of a Major tournament (18y 201d) surpassing Cesc Fabregas vs Ukraine in 2006 World Cup (19y 41d). Reality#EURO2020 #ESP #spainsweden pic.twitter.com/O4ZxYOI7jh









— OptaJose (@OptaJose) June 14, 2021