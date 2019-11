ŠPANJOLSKA NAPADA TITULU: Furiju preuzeo trofejni trener

Trofejni španjolski trener i bivši nogometaš Furije i Barcelone Luis Enrique (49) vraća se na čelo španjolske nogometne reprezentacije, objavio je na konferenciji za medije predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales.

Enrique je napustio klupu Španjolske u ožujku ove godine nakon što mu se teško razboljela kći koja je kasnije preminula.

Mjesto na Euru 2020. osigurao je njegov pomoćnik Roberto Moreno (42). Španjolska je jučer u zadnjem kolu kvalifikacija u Madridu pobijedila Rumunjsku s 5 – 0, a tri dana ranije i Maltu sa 7:0. Time je potvrdila prvo mjesto u skupini u kojoj su bile i Švedska te Norveška.

Moreno nakon susreta s Rumunjskom nije govorio za novinare, a glasnogovornik je prenio “da nije u stanju pričati”. Igrači također nisu davali izjave. Neki mediji već prenose kako se Moreno osjeća “izdanim”.

Moreno je po preuzimanju dužnosti rekao da se u svakom trenutku “spreman maknuti u stranu” odluči li se Enrique vratiti.

Pod njegovim vodstvom je u petak protiv Malte debitirao Dani Olmo.

Luis Enrique is back in charge of Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/60byBVOqdM

— FOX Soccer (@FOXSoccer) 19. studenoga 2019.