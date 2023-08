Španjolska liga kažnjava Modrića i ekipu: ‘To što žele je potpuna glupost’

Već davno nogomet je postao biznis, a ulaskom Saudijske Arabije i SAD-a te nove generacije publike koje žele znati sve moguće informacije o klubu iste sekunde.

La liga želi uvesti kamere u svlačionice svih prvoligaša na svim stadionima i tako prije i nakon utakmica pratiti što se tamo događa, kako bi povećala popularnost natjecanja.

Naravno, sve to je naljutilo one koji žive od nogometa, nogometaši i nogometne djelatnike. Prvi se oglasio Bilbaov vratar Unai Simon, a na istom tragu je i Realov trener Carlo Ancelotti.





“Gluposti”

“Kamere u svlačionici? Svlačionica je za mene svetinja. Ta ideja je potpuna glupost”, jasan je bio Talijan. Athletic piše da bi La Liga mogla kazniti Real Madrid s 13 milijuna eura ako ne odobri kamere u svojoj svlačionici.

Unai Simon također je bio poprilično ljut na ovu mogućnost: “Takva odluka mi se ne sviđa i znam da se neću osjećati opušteno kad znam da nas snimaju. To je naš sveti prostor i nekome je palo na pamet da tu stavi kameru.

To je moje mišljenje, ali znam da se to nikome ne sviđa i nije u redu da nam se ugrožava privatnost u svlačionici.” La liga je liga koja je najmanje potrošila od ostalih liga petica te savez i na ovakve načine pokušava doći do novca. Iako je činjenica da Real ima dovoljno novaca te neće pristati na ovakvo nešto.