ŠPANJOLCI UVJERENI, KAPETAN SE USKORO OPRAŠTA OD VATRENIH: ‘Modrić će se umiroviti iz reprezentacije nakon što odradi jednu stvar’

Zlatko Dalić objavio je popis igrača s kojima će se boriti za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Pred Vatrenima su tri ključna susreta u rujnu, nakon kojih bi se moglo znati kako stoji Hrvatska.

Dok mnogi još razmišljaju o Dalićevom popisu, ne pozivanju Rebića i Petkovića te pozivanju Borne Sose, Španjolci se bave najvećom hrvatskom zvijezdom, vođom i kapetanom – Lukom Modrićem.

Popularni španjolski list Marca, uvjerena je da će se Modrić uskoro umiroviti iz reprezentacije.

“Modrić će 9. rujna napuniti 36 godina. Bit će to vrlo brzo nakon derbija bivše države između Hrvatske i Slovenije, a momčad Zlatka Dalića čeka na još dva teška iskušenja”, započinje Marca pa se osvrće na Modrićevog kolegu iz vezne linije, Tonija Kroosa:

“Kroos se umirovio iz njemačke reprezentacije, a za Real Madrid je iznimno bitno kada će to odlučiti i Modrić. Čini se da će to biti nakon Svjetskog prvenstva u Kataru, jer će tamo imati već 37 godina. SP-om će zaključiti svoj krug koji je počeo protiv Argentine 2006. godine”, zaključuju ju.

🚨| Luka Modrić will retire from the Croatia National Team after the World Cup in Qatar. He will play his last tournament in 2022. @marca pic.twitter.com/9s9aYIeoZE

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) August 16, 2021