Španjolci tvrde: Dalić je bio presudan oko Reala, ali Modrić ima lukav plan sa Saudijcima

Petro dolari i nogomet već dulje vremena idu ruku pod ruku, no umjesto da novac ulažu u europske klubove, Saudijska Arabija odlučila je napraviti jaku domaću ligu i nakon Cristiana Ronalda vabe koga mogu i više nego izdašnim ugovorima.

Tako su ovo ljeto put arapskog poluotoka krenuli mnogi, od Benzeme do Brozovića, ali Luka Modrić je odbio Saudijske milijune, no ne zadugo, barem tako tvrdi španjolski Sport.

Kako pišu španjolci, Modrić nije želio u Saudijsku Arabiju, ali zadnja ponuda ga je pokolebala, no nakon sastanka s izbornikom Dalićem ipak je odlučio ostati još godinu u Realu, koji ga želi u klubu i nakon karijere na terenu.

🚨💣 MORE: Real Madrid want Luka Modric to forever be part of the club. The player is already preparing for a role at the club post retirement. [Sportske] pic.twitter.com/dnAVXQtDi1

— Madrid Xtra (@MadridXtra) July 5, 2023