ŠPANJOLCI TVRDE DA SU ‘OKRUTNO KAŽNJENI’: Realovac uvjeren da su zaslužili pobjedu

Pobjeda Hrvatske nad Španjolskom u Ligi nacija glavna je tema u španjolskim medijima, a Marca se posebno raspisala:

“Hrvatska je ugrizla Španjolsku na početku i na kraju, što je bilo dovoljno da dođe do osvete koju je toliko željela. Dobar napad ne skriva probleme u obrani, okrutno smo kažnjeni. Sada sve ovisi o utakmici na Wembleyju.”

Marca nije jedina koja se osvrnula na utakmicu u Zagrebu, a ostali mediji igru svoju reprezentacije opisali su kao nediscipliniranu, a drugo poluvrijeme kao “ludo”.

“Pobijedili smo sami sebe, čekamo remi”, naslovio je tekst madridski AS.

“Čudo. To je ono što sada treba španjolskoj reprezentaciji za prolazak u završnu fazu Lige nacije. Za remi između Engleske i Hrvatske igrači će navijati ispred TV ekrana…”, piše novinar Mundo Deportiva.

Španjolski reprezentativci nisu bili ništa bolje raspoloženi nakon utakmice, ali netko od njih morao je pred medije. Tu ulogu preuzeo je na sebe Dani Ceballos, koji se odmah na početku zamjerio hrvatskim navijačima zbog divljačkog starta na Lovrenu.

“Jako smo frustrirani zbog svega što se dogodilo. Zaslužili smo pobjedu, a na kraju smo i taj bod izgubili. Ne bih rekao da je ovo realan rezultat. No, što je tu je, sada moramo čekati, a to je, nažalost, najteže. Zadovoljan sam svojom igrom, bilo je to individualno dosta dobro, ali kada izgubiš utakmicu, onda sve pada u vodu. Naravno da sam sretan zbog pogotka, ali kao što sam rekao, bilo bi mi puno lakše da smo pobijedili”, rekao je Ceballos.

Jedan od prilično nervoznih bio je Sergio Busquets, što je već uobičajeno. Tijekom utakmice sukobio se s Perišićem, kojem je poderao i dres, zbog čega se zakačio i s Modrićem.

“Dali smo sve od sebe, borili smo se, dvaput se vratili. Ali Hrvatska je iskoristila šanse koje je imala i epilog priče je takav kakav jest. Željeli su nam vratiti za onu prvu utakmicu, mislim da smo bili bolji i u ovoj utakmici, stvorili smo više prilika, no realizacija nije bila na razini. Možda i nismo bili bolji, ne znam, možda je to moj subjektivni dojam”, govorio je Busquets prilično zbunjeno.