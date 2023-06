Španjolci sigurni! Luka Modrić je odlučio gdje nastavlja karijeru

Ime kapetana hrvatske nogometne reprezentacije Luke Modrića danima se već provlači po svjetskim medijima, a glavna preokupacija je hoće li ili ne Luka prihvatiti basnoslovnu ponudu iz Saudijske Arabije, ili će produljiti s Realom iz Madrida.

Saudijci su po nekim pisanjima Modriću ponudili 80 milijuna eura godišnje za dvogodišnji ugovor, što bi značilo kako bi Luka mogao za dvije godine igranja na destinaciji gdje su sada Ronaldo i Benzema inkasirati vrtoglavih 169 milijuna.

Tako svako malo dolaze informacije kako je Luka prihvatio ponudu iz Saudijske Arabije, da bi zatim došla informacija kako je Modrić odlučio nastaviti u Realu.

Marca piše

Danas je španjolska Marca, koja je izuzetno bliska s ‘Kraljevskim klubom’, došla do informacije kako je Modrić napokon odlučio i kako će, nakon što se vrati iz Nizozemske, produljiti ugovor s Realom na još godinu dana.

Neki mediji bliski Realu pišu kako je Modrić već produljio s klubom, dok drugi navode kako će Luka to obaviti kada se vrati u Madrid, negdje oko 20. lipnja.

🚨🎖️| CONFIRMED: Luka Modric has SIGNED his contract with Real Madrid until 2024. @AranchaMOBILE via @RM4Arab pic.twitter.com/BeKvKEebrM

— Madrid Xtra (@MadridXtra) June 12, 2023