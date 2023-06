Španjolci nabrijani prije finala protiv Hrvatske: ‘Želimo pobijediti u 90 minuta’

Broji se još sitno do utakmice finala Lige nacija, koje je na rasporedu u nedjelju od 20 sati i 45 minuta na stadionu De Kuip u Rotterdamu, a u kojem se sastaju Španjolska i Hrvatska.

Svoju pressicu prije finala odradili su izbornik Furije Luis de la Fuente i prva violina Španjolaca, veznjak Rodri, koji naravno priželjkuju pobjedu u finalu protiv Vatrenih.

Prvi je na pitanja odgovarao, još uvijek novi izbornik Fuente, koji je naglasio kako če možda malo zavrtjeti momčad i naglasio je kako su svi zdravi, što vjerojatno uključuje u Danija Olma.

“Za mene je to jako izjednačena utakmica. Svi imamo neke svoje jače strane. Mi i Hrvatska smo pokazali da smo danas dvije najbolje reprezentacije u Europi”, rekao je za početak o sutrašnjem srazu izbornik Furije.

Pobjeda u 90 minuta

Nakon toga Luis de la Fuente bio je upitan o Rodriju i Modriću, na što je rekao:

“Teško je reći tko je bolji. Već sam rekao da je Rodri najbolji veznjak na svijetu, ali mogu reći da su njih dvojica dva najbolja na svijetu na toj poziciji”, kaže Španjolac i nastavlja:

“Mislim da je moja momčad trenutno u najboljoj situaciji cijele sezone. Adrenalin ih nosi preko umora. Radili smo na penalima, oni nisu lutrija, moramo biti spremni.

🗣️“Rodri & Modric two of the best in Europe?”









Luis de la Fuente: “It’s subjective. For me, Rodri is the best midfielder in the world. Modrić is another world, ‘top’ player. Undoubtedly, two of the best in the world in their position.” #rmalive pic.twitter.com/qqV8XKKJWM

— Madrid Zone (@theMadridZone) June 17, 2023