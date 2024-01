Španjolci javljaju o Modrićevoj pobjedi: Čeka vraćanje milijuna, evo o kojem je iznosu riječ

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Luka Modrić naviknut je na pobjede na nogometnom terenu u Španjolskoj u dresu Real Madrida, ali sada jedan tamošnji medij javlja o drugačijoj pobjedi hrvatskog reprezentativnog kapetana, onoj pravnoj, u sporu u koji je bio uključen protiv porezne uprave Španjolske.

Kako je objavio španjolski El Mundo, radi se o sporu u kojem je Modrić bio pod optužbom za navodno neplaćanje poreza iz 2012. godine, a radilo se o porezu za prihod od 1,6 milijuna eura u ranom razdoblju igranja hrvatskog reprezentativnog kapetana za Real. No, utvrđeno je da je Modrić u toj 2012. bio prijavljen u Velikoj Britaniji i nije imao obvezu plaćanja poreza u Španjolskoj.

Podsjetimo, kapetan Vatrenih je u Real Madrid došao u ljeto 2012. nakon što je do tog transfera proveo četiri godine u dresu londonskog Tottenhama. No, to nije bila jedina situacija u kojoj je Modrić dobio za pravo u sporu sa španjolskim poreznicima, kako donosi španjolski list.

In a significant legal victory, Croatian football star #LukaModrić, has won a court case against the Spanish tax authorities, set to receive a refund of 3.6 million euros.https://t.co/wdENhImuCZ — Barbara Cerar (@BarbCerar) January 17, 2024

Pala i još jedna optužba

Kapetan Vatrenih je bio pod optužbom i zbog uplata Real Madrida raznim hrvatskim agentima u iznosu od 1,5 milijuna eura, što se, po tom tumačenju, trebalo smatrati ‘uplatom u naravi’ koju je klub izvršio u ime igrača, čime se povećao igračev radni povrat za taj iznos.









U ovom slučaju, Modrić je zagovarao stav da agenti o kojima je riječ nisu pružali usluge njemu, već klubu, pa nije prihvatio plaćanje poreza za provedene usluge na način kako su to zagovarali španjolski poreznici. Modrić je na koncu dobio za pravo sudskom odlukom da su poreznici ‘prešli crtu’ sa svojim tumačenjem.

Zbog toga, došlo je do ukidanja naknade koju je Modrić morao platiti nakon zaključka inspekcije, a provodi se i poništenje izrečenih sankcija protiv kapetana Vatrenih u iznosu od 900 tisuća eura, tvrdi španjolski list. Sveukupno, Modrića nakon svega čeka milijunski povrat, od oko 2,7 milijuna eura, a važan dobitak za kapetana Vatrenih jest i ukidanje kaznene sankcije koju je do sada plaćao španjolskim vlastima.