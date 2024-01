Španjolci jasno proučili: ‘Nema dvojbe, Modrić zaslužuje novi ugovor’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Luka Modrić s 38 godina na leđima i dalje je jedan od ključnih igrača Real Madrida. Planirao ga je Ancelotti pomalo i odmarati ove sezone, ali ozlijede u momčadi natjerale su talijanskog stručnjaka da vrati Modrića u prvu, a on je svojom formom iskazao zahvalnost.

Puno se pričalo i o mogućem Modrićevom odlasku. Najviše se spominjala MLS opcija gdje bi se priključio Inter Miamiju gdje igraju bivše zvijezde Barcelone kao što su Suarez, Messi, Busquets i Alba.

Također, Saudijska Arabija radi sve i nudi sve novce koje imaju kako bi hrvatskog kapetana doveli u svoju zemlju, no Modrić ih je više puta odbio, a sada Španjolci pišu kako bi Modrić karijeru trebao nastaviti u Madridu.

Velikan

Marca se raspisala o Luki: “Modrić će večeras igrati 37. derbi protiv Atletica. Pobijedio je u 16 utakmica uz 11 remija i devet poraza. Iako nije zabio gol protiv ‘Rojiblancosa’, Modrić je ostavio svoj pečat putem asistencija. S njegovih je kopački došao ubačaj u Lisabonu u finalu Lige prvaka 2014. uz još pet asistencija. Modrić je ključan igrač u fazi kreacije igre, zbog toga sve upućuje prema tome kako će večeras opet startati.”

Zatim su nastavili: “Za Modrića u večerašnjoj utakmici postoji i aroma osvete. Bio je pod povećalom nakon derbija u šestom kolu prvenstva kada ga je Ancelotti izvadio na poluvremenu. Nakon tog derbija, Luka je dvije utakmice ostao bez ijedne minute, što je pokrenulo svaki alarm u kraljevskom klubu.”

Pohvale su išle dalje: “Danas je sve to povijest, a Modrić je opet ključni igrač u Real Madridu. Njegovo sudjelovanje u igri napreduje kako sezona odmiče i nastavlja demonstrirati kako je i dalje odličan nogometaš, do te točke da se na Santiago Bernabeuu možda već priča o novom ugovoru. Sa sportske strane priče ne postoji dvojba kako on to zaslužuje.”

Za kraj su napisali: “Modrić je s 38 godina odigrao već 23 utakmice ove sezone, a ima jedan gol i pet asistencija. Čak 13 od tih 23 utakmice počeo je od prve minute, što pokazuje kako nema ulogu gledatelja ove sezone. Dodajmo kako je u savršenoj tjelesnoj formi, on je jedan od rijetkih koji ove sezone nije bio ozlijeđen.”