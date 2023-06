Španjolci ‘đonom’ krenuli na Dalića: ‘Njegovo ime baš se nikada ne spominje kada neki veliki klub traži trenera’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Sada više nitko ne može poreći Zlatku Daliću da je on tvorac hrvatskog nogometnog čuda, a u nedjelju može postati prvi trener u Hrvata, koji je donio najviše odličje s nekog velikog natjecanja.

Liga nacija, koja je na početku bila dočekana ‘na nož’ od strane našeg izbornika, sad je postala mogućnost jedne sjajne generacije Vatrenih da podignu prvo zlato za domovinu.

S druge strane stajat će nam Furija, koja nas je pobijedila na zadnjem Euru pa su španjolski mediji počeli ispaljivati otrovne strelice prema Hrvatima, a pri na popisu je izbornik Zlatko Dalić, o kojem AS objavio zanimljiv članak.





Nikad ga se ne spominje

“Dalićev životopis je impresivan, ali on se nikada ne spominje u kontekstu preuzimanja nekog velikog kluba. Možda on ne želi otići, možda se osjeća ugodno predstavljajući svoju državu i to radi ponosno, ali zanimljivo je da se njegovo ime baš nikada ne spominje kada neki veliki klub traži trenera”, piše AS i navodi tri stvari zašto nit jedan veliki klub ga nije tražio:

“Prije svega je to zato što svi mislimo da je Hrvatska do ovih rezultata došla zbog odličnih igara Luke Modrića i njegovih suigrača (Perišića, Brozovića, Rakitića, Kovačića), ali to je bio slučaj i s drugim momčadima. Na primjer, Real s Modrićem, Ronaldom, Benzemom ili Ramosom pa je Zinedine Zidane bez obzira na njih bio hvaljen i nakon toga se uvijek spominje kada velikani traže trenera”, mišljenja su Španjolci i nastavljaju:

Zlatko Dalic with Croatia: World cup 2018: 🥈

World cup 2022:🥉

Nations League 2023: Finals PUT SOME RESPECT ON HIS NAME pic.twitter.com/mrs3mxPAkL





— BayKalu🇭🇷 (@BaykaluW) June 14, 2023

“Drugi razlog je činjenica da je Hrvatska osvojila dvije medalje na svjetskim prvenstvima, a da ni jednom nije bila superiorna nad protivnicima. Do tih uspjeha Hrvatsku je dovela volja i požrtvovnost njenih igrača. I na kraju, Dalićeva karijera prije preuzimanja reprezentacije je izuzetno skromna”, pišu iz AS-a, ali ipak zaključuju:









“Protiv Nizozemske je donio važne i velike odluke: stavio je Perišića na bok, Modriću dao ekstremnu slobodu i uveo Petkovića u produžetku. Pobijedio je sa stilom, a sve je to napravio bez ozlijeđenog Gvardiola i bez straha se kladeći na Šutala. Možda bismo mu trebali početi davati veće zasluge”, napisali su Španjolci.