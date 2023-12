Španjolac nahvalio Vatrenog: ‘Između Brozovića u najboljim godinama nema natjecanja’

Najplaćeniji hrvatski nogometaš Marcelo Brozović takav status zaslužio je odličnim igrama u našoj reprezentaciji i naravno na klupskoj razini, u po mnogima još uvijek najzahtjevnijoj ligi na svijetu, Sere A.

Poslije Dragovoljca, Lokomotive i Dinama, Marcelo se nametnuo kao vođa Intera u sredini terena, a njegovo neumorno trčanje i odličan pas, prirasli su za srce navijača crno-plavih, koji su teška srca ove godine gledali kako Epic Brozo odlazi u Saudijsku Arabiju.

U Interu Brozovićev posao u sredini preuzeo je Hakan Calhanoglu, koji se odlično snašao na toj poziciji, ali bivši veznjak Intera i Fiorentine Borja Valero, misli kako je Hrvat puno bolji veznjak.

Marcelo Brozović got himself an assist in a 5-2 win for Al Nassr over Al Shabab.

Brozović assisted the 3rd goal of the match for Ghareeb who made it 3-1 at the end of the first half.

Brozović played until the 84th minute. 🚨 pic.twitter.com/vAGipGiVT4

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) December 11, 2023