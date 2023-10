Sosa pokazao zašto su ga Nizozemci doveli, a pogledajte kako je kiksao drugi Vatreni

Nije bilo puno veselih vijesti za Bornu Sosu od dolaska iz Stuttgarta u Ajax tijekom ljeta, no barem po njegovu učinku na terenu, jedna sretnija stigla je u porazu Ajaxa od Utrechta u devetom kolu nizozemskog prvenstva.

Sosa je dva puta asistirao za golove, oba puta Islanđaninu Kristianu Hlynssonu, koji je u 52. i 55. minuti bio strijelac u brzinskom povratku Ajaxa nakon zaostatka od 2:0. Prije toga, za Utrecht su se na semafor upisali Ryan Flamingo (44′) i Mike van der Hoorn (48′).

Ajax je u drugom dijelu izveo i preokret nakon što je Steven Bergwijn u 65. minuti zabio za 3:2 iz penala, a domaći su na to odgovorili svojim preokretom u kojem je Josip Šutalo imao negativnu ulogu u dresu Ajaxa.

Jens Toornstra je u 71. minuti bio strijelac za 3:3, a potom, nakon Šutalove izgubljene lopte lošim dodavanjem, slijedila je akcija koju je Oscar Fraulo u 90. minuti zaključio golom za Utrechtovu pobjedu.

Presudni gol pogledajte – ovdje.

Ovime je nastavljena negativna serija zbog koje je Ajax sada na 17. poziciji, pretposljednji u prvenstvu. Ima samo pet bodova u sedam kola, a sada je s nizom od četiri poraza.

⚪️🔴 Ajax have won their last game in August — four defeats in the last four games.

Position in the league table: 17th. pic.twitter.com/gFHLsYbDcN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 22, 2023