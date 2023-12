Sopić ključnog igrača poslao na tribine: ‘Borio sam se za njega više nego za svog sina’

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred nogometašima Rijeke ovaj vikend susret je sa Slaven Belupom. Druga momčad lige ulazi u susret kao veliki favorit, ali i neočekivano oslabljena za isti.

Trener Rijeke Željko Sopić potvrdio je na konferenciji za medije da ne računa na Lindona Selahija zbog toga što je odbio potpisati novi ugovor s riječkim klubom.

“Kako je slogan ovog kluba ‘Krepat ma ne molat‘, a ne ‘Igra tko ima vremena‘, gospodin Selahi će na tribinu. U Hrvatskoj je demokracija, svatko ima pravo izabrati što hoće. Ali stvarno, koliko sam se ja osobno borio za tog dečka, toliko se ne bih borio za svog sina, no dođe i trenutak kada neke stvari moraš prelomiti” započeo je zagrebački stručnjak na klupi Rijeke.

Važan igrač

Ono što je zanimljivo Selahi ima 24 godine i status igrača iz Europske unije zbog belgijske putovnice te s 1. siječnjem 2024. može početi pregovore s potencijalnim novim poslodavcima. Među njima se spominju Dinamo i Hajduk, ali i klubovi iz MLS-a kojima sezona počinje u veljači.

Sopić je za kraj rekao: ” On i klub trenutno stoje na pozicijama da se nisu dogovorili, a s tim se dečkom razgovara, priča i pregovara već tri mjeseca. Onda ja kao trener, a na kraju i klub, ali on je bio upoznat što odluka o neprodužavanju ugovora nosi.









Donio je svoju odluku i to je legitimno. Pa je i klub donio svoju odluku, što je isto legitimno. Ja se nadam da će se igračeva odluka promijeniti, ali kako danas stvari stoje… To je tako kako sam vam sad rekao. Hoće li se nešto promijeniti, to ne mogu znati.”