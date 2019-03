ŠOKIRAT ĆE VAS DINAMOV FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU! Na Skupštini je bilo govora i o Mamiću!

“Ne pamtim da je naš klub ikad bio ovako uspješan i u sportskom i u financijsko-poslovnom dijelu”, istaknuo je predsjednik Dinama g. Mirko Barišić na izvanrednoj izbornoj Skupštini kluba održanoj u ponedjeljak, 11. ožujka.

Na sjednici je, u svrhu usklađivanja sa Zakonom o udrugama, izabran novi Izvršni odbor koji, umjesto dosadašnjih 11, sada broji 13 članova. Na sjednici su razriješeni, a potom u istom sastavu reizabrani i predsjednik Mirko Barišić te klupski Nadzorni odbor. Uspostavljen je i novi saziv klupske Skupštine.

Vlatka Peras nova je predsjednica Uprave GNK Dinamo, a u tročlanom sazivu klupske Uprave nalaze se Krešimir Antolić i Amra Peternel. Skupština je, između ostaloga, prihvatila financijsko izvješće Uprave i neovisnoga revizora za 2018. godinu kojega je prethodno jednoglasno usvojio i Nadzorni odbor.

“Zahvaljujem dosadašnjem predsjedniku Uprave, Igoru Kodžomanu, koji je i pripremio izvješće Uprave o poslovanju. Nakon sportski i financijski neuspješne 2017. godine, u kojoj je izostao plasman u skupinu europskih natjecanja, a time i prihod od Uefe, klub je tijekom 2018. postigao izvanredan sportski i poslovni rezutat”, istaknula je predsjednica Uprave Vlatka Peras podsjećajući na osvojenu dvostruku krunu, prolaz u osminu finala Europa lige te dojmljive uspjehe plavih u juniorskoj Ligi prvaka te mlade momčadi u prestižnom Premier League International Cupu

“Posebno smo ponosni na rezultat škole kroz plasman hrvatske reprezentacije. Gotovo je polovica vatrenih na Svjetskom prvenstvu u Rusiji prošla sve selekcije u Dinamovoj akademiji”, istaknula je Peras, stoji na stranicama Dinama.

Uspjesi na europskoj sceni povukli su i dobre poslovno-financijske rezulate.

Ukupni prihod za 2018. godinu iznosi 435 milijuna 771.3255 kn što je za 124 milijuna kn više od planiranog te 193 milijun 497.578 kn više od ostvarenog u 2017. godini. Ukupni rashod je 346 milijuna 119.277 kn što je za 80 milijun 321.400 kn više od planiranog te za devet milijuna 164.327 kn manje od 2017. godine. Naša je ostvarena bruto dobit 89 mililjuna 652.048 kn te neto dobit 72 milijuna 778.896 kn. Ukupno je u državni proračun RH i jedinice lokalne uprave uplaćeno poreznih i ostalih davanja u iznosu 29 milijuna 882.208 kn. Tijekom 2018. godine klub je u ugovornom i zakonski propisanom roku izvršio sve svoje obveze prema kreditorima, dobavljačima, igračima, trenerima, radnoj zajednici i tijelima državne uprave.

Klub je na ime UEFA-e prihodovao 109 milijuna 618.603 kn, dok je ova stavka izostala u 2017. Na ime transfera ostvario je 268 milijuna 306.047 kn ili 82 milijuna više nego u 2017. Prihodi od prodaje usluga, suvenira i ulaznica veći su oko 40 posto i iznose 13 milijuna 363.367 kn. Prihodi od donacija Grada Zagreba s osnove razvoja nogometne škole i održavanja stadiona iznose 17 milijuna 905.000 kn. Istovjetna donacija u 2017. iznosila je 20 milijuna 185.000 kn.

“Glavninu rashoda čine plaće i premije igrača, trenera i radne zajednice i amortizacija. A to je 223 milijuna 627.798 kn. Trenutačno pod profesionalnim ugovorom prve i druge momčadi imamo 48 igrača i 10 trenera i pomoćnoga osoblja. Iznimni sportski rezultati prve i druge momčadi, kao i vrijednost svakog igrača nemjerljivo su porasli. Ukupan broj godiš njih ulaznica bio je 5969 što je za 3154 više nego u 2017. godini. U prvom dijelu sezone su nas disciplinska tijela HNS-a kaznila u devet navrata, većinom zbog uporabe pirotehnike i rasističkih povika. Ukupno smo morali platiti 173.000 eura kazne uz zatvorenu tribinu sjever. Neki disciplinski postupci još su uvijek otvoreni”, referirala je predsjednica Uprave.

Pritom je podsjetila da je proces preoblikovanja kluba iz udruge građana u sportsko dioničko društvo zaustavljen 25. svibnja 2018. tako što je Središnji državni ured za sport RH uskratio odluku o suglasnosti na elaborat o preoblikovanju.

Predsjednik Barišić je, podsjećajući velike sportske i poslovno-financijske rezultate, posebno je istaknuo ulogu člana Dinamove Skupštine, Zdravka Mamića.

“Ne pamtim da smo paralelno imali ovako uspješan sportski i financijski dio. Moram u ime svih vas i svoje osobno izraziti zahvalnost našoj Upravi koja je i te kako zaslužna za ove rezultate. Ne mogu preskočiti da za ove uspjehe jako zaslužan naš član koji nije ovdje – Zdravko Mamić. On je pružio veliki doprinos u radu Uprave, posebno kad je riječ o sportskom sektoru, ne samo prve momčadi, nego od škole na dalje. Njegovo iskustvo i znanje od velike će nam koristi biti i ubuduće”.

Na njegove se riječi nadovezao predsjednik Nadzornog odbora, Miroslav Rožić: “Kad slavimo trenera Nenada Bjelicu, koji je stvorio momčad s glavom i repom, nemojmo zaboraviti da taj trener nije „pao s neba“. Njega je Zdravko Mamić, a skromno ću reći i ja zajedno s njim, tri godine hvatao po Europi i planirao dovesti u Dinamo osjećajući što se krije u tom čovjeku i što je u stanju napraviti. Kad govorimo o našim igračima koji su, uz trenera, najzaslužniji za ove uspjehe, moram progovoriti i o vizionaru koji je vidio više i dalje. Sjetite se dolaska tada 15-godišnjeg Danija Olma o kojem danas pričamo kao o svjetskoj klasi. I to treba reći zbog istine: uspjesi ove momčadi su i uspjesi njegovih igrača, njegovih trenera, njegove vizije i njegove strategije”!

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ GNK DINAMO ZA 2018. GODINU POGLEDAJTE OVDJE.

Nakon Skupštine predsjednik Mirko Barišić dao je kratku izjavu za predstavnike medija, na nekoliko aktualnih tema. Jedna od tih svakako je izgradnja novog stadiona.

“Stadion je tema zadnja dva-tri mjeseca. Stvari napreduju, a glavna točka je to što je Dinamo odlučio ići u investiciju. To je poprimilo ozbiljan ton. Niti u jednoj varijanti ne možemo to riješiti bez Grada. Plan ide, ali nadam se da ćemo doći do konačne odluke u narednim mjesecima. Uz naš napor i odluke da učestvujemo u izgradnji stadiona, stvari su se počele jako ozbiljno shvaćati. Postoje velike šanse da stadion bude zatvoren zbog sigurnosnih problema i to bi bila tragedija za nas, sport i grad”, rekao je Barišić.

Komentar na uspješnu 2018. godinu?

“Ovo je jedna od najuspješnijih sportskih godina. Došli smo u fazu kad ne niže uspjehe samo prva ekipa, već postoje brojni uspjesi škole, druge momčadi. To se odražava i na financijskom planu jer naša dva glavna izvora financiranja su transferi i europska natjecanja. Naša je egzistencija osigurana, a mi nastojimo biti u vrhu Europe. To nam garantira financijski uspjeh”, izjavio je.

Vlatka Peras prva je žena na čelu kluba?

“Ja sam osobno jako ponosan na to da je jedna sposobna mlada žena na čelu Uprave kluba. Uvijek sam govorio ako se mi Hrvati ne oslonimo na žene, nemamo ni sadašnjost ni budućnost”.

Koju će funkciju u klubu dalje obavljati Igor Kodžoman?

“Igor Kodžoman neće imati naziv savjetnika, već će se baviti manje-više financijama, analitikom i takvim stvarima koje su nama jako potrebne”.

Predsjednik je u svom izlaganju istaknuo zahvalu g. Zdravku Mamiću:

“Zdravko Mamić je godinama radio sportski dio. To je pitanje izbora igrača, trenera, struke, od pionira nadalje. On je to praktički ”ab ovo” počeo i uspješno to radi. S druge strane, svi transferi, sve je rađeno pod njegovim okriljem, i to vrlo uspješno. To pokazuju i ove brojke iz izvješća. Njegov je udio jako velik. Mi to poštujemo i jasno očekujemo da će tako biti i ubuduće”.

Komentar na promjene u upravljačkim tijelima kluba?

“To je obnova mandata. Ovo je izborna skupština i išli smo u nove mandate prema Statutu. Svi su sada sinhronizirani. To je zakonodavna obveza”.