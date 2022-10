‘ŠOKIRANA SAM PONAŠANJEM MOJIH HRVATA’: Najpoznatija Hrvatica crveni se od srama: Pa zar ih nisu naučili tko su fašisti!?’

Utakmica finala kupa u Australiji i dalje je glavna tema u Australiji. Osim što je Sydney United ispisao povijest i postao prvi niželigaš u finalu kupa, ali vuku se repovi zbog navijanja Hrvata koji podržavaju Sydney United , nekadašnju Croatiju.

Glavna priča vezna je uz skandiranje Hrvata: ‘Za dom spremni’ uz podignutu desnicu u zraku. Oglasila se Lucy Zelić, sportska novinarka australskog SBS-a, jedna od najpoznatijih Hrvatica u Australiji.

‘Ponosna sam Hrvatica. Odgojili su me imigranti koji su izgubili prijatelje i obitelj u ratu – moja teta Tereza preminula je nakon što je nagazila na minu u blizini svoje kuće. Naša povijest isprepletena je borbom, tugom, gubicima, ali i iznimnom otpornošću.’, započela je objavu na Twitteru.

‘Često su mi govorili da odje*** natrag u Hrvatsku. Bila sam zbunjena jer je Australija moj dom na koji sam jako ponosna.’ napisala je danas poznata novinarka.

‘Najgore je što se ispostavilo da su većina onih, koji su se neprimjereno ponašali, tinejdžeri koji ne znaju koliko daleko sežu korijeni onoga što su demonstrirali.’

Za kraj je rekla:

I’m a proud Croatian. I was raised by two immigrants who lost friends and family in the war – my Aunty Tereža was tragically killed after stepping on a rogue mine right near her home. Our history is laced with much struggle, grief and loss but immense resilience.

