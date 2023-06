Šokirali Vatrene, a sad pretrpjeli šamarčinu! Hrvatskoj pomogao i igrač kojeg Srbija nije htjela

Hrvatska večeras nije igrala u kvalifikacijama za Euro 2024. u Njemačkoj jer je, dakako, zauzeta završnim turnirom Lige nacija u Nizozemskoj, ali igrali su za Vatrene drugi, sa senzacijom koja je odjeknula u Cardiffu.

Armenija je u gostima s 4:2 svladala Velšane, koji su, podsjetimo, u ožujku u Splitu priredili šok na Poljudu kasnim golom za remi s 1:1 protiv Hrvatske. Wales je time ostao na četiri boda, toliko imaju i Vatreni, ali s utakmicom manje.

Armencima su gostujuću pobjedu osigurali golovi Lucasa Zelarajana (19′, 75′) i Grant-Leona Ranosa (30′, 66′).

The show must go on 🤩🔥🔥🔥

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿2-4🇦🇲#EURO2024 #Armenia #Հայաստան #ArmeniaNT #WALARM🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇦🇲 pic.twitter.com/oQhAQy8gYU

— Official Armenian FF (@OfficialArmFF) June 16, 2023