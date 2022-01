ŠOKANTNO PRIZNANJE LEGENDARNOG NAPADAČA: Kokain ga je skoro stajao života

Autor: G.I.Š.

Zlouporaba opijata nije neka novost u svijetu sporta, ali priznanje jednog od legendi Brazila kako je skoro okončao život zbog toga što se predozirao dok je još aktivno igrao nogomet izazvala je veliki šok.

Naime, poznati napadač Mario Jardel koju je igrao za neke od velikih klubova u Portugalu priznao je da se 2002. godine predozirao, dok je još aktivno igrao nogomet.

Bivši brazilski reprezentativac priznao kako je još dok je igrao za Sporting iz Lisabona uzimao kokain na odmoru između sezona, a jedan takav odmor skoro ga je došao života.

Budan sedam dana

“Predozirao sam se 2002. godine i bio sam budan sedam dana uz kokain. Za one od vas koji me gledaju, samo da znate da to nije pozitivan primjer. Mislio sam da mi se ništa neće dogoditi, da je sve u redu. Pao sam na dno i trebalo mi je puno vremena da se podignem”, izjavio je Jardel u jednoj TV emisiji uz suze i nastavio:

“Ono što je važno je da sam živ i da danas mogu reći ne drogi”, zaključio je osvajač Zlatne kopačke 1999 i 2002. godine.

Jardel je karijeru počeo u Vasco de Gami, a u Europi je igrao za Porto za koji je u 125 utakmica zabio 130 golova pa Galatasaray, Sporting, Bolton, Anconu i Cherno More.