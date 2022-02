ŠOKANTNE VIJESTI IZ ITALIJE: Legendarni nogometaš stradao u prometnoj nesreći

Strašna vijest dolazi iz susjedne Italije gdje je nekadašnja zvijezda Bayerna, Fiorentine i Francuske nogometne reprezentacije Frank Ribery doživio prometnu nesreću.

Kako se doznaje Ribery je hitno prevezen u bolnicu s ozljedom glave nakon što je sudjelovao u prometnu nesreću.

Izvješće iz Italije navodi kako je nogometaš Salernitane u nedjelju ujutro u ranim jutarnjim satima doživio prometnu nesreću te je završio u bolnici.

Potvrdio klub

Bivši reprezentativac Francuske, koji trenutno nastupa u Seriji A, navodno je bio suputnik u automobilu kada se nesreća dogodila. Salernitana je potvrdila u priopćenju da će propustiti treninge dok se oporavlja od ozljede.

Kako se navodi 37-godišnji Ribery je prebačen u bolnicu u gradu Batipaglia nakon nesreće, ali je već kod kuće gdje se oporavlja od zadobivenih ozljeda glave.

Franck Ribéry was involved in a car accident on Sunday night 😳

He escaped with a slight head injury and his club Salernitana have announced that the former France international will 'rest for a few days' 🤕 pic.twitter.com/SnzPWzT1LY

— Pulse Sports Nigeria (@PulseSportsNG) February 28, 2022