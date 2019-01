ŠOKANTNA PRESUDA! RONALDO OSUĐEN ZA UTAJU POREZA! Evo koja je kazna za Portugalca

Portugalski nogometaš i zvijezda Juventusa, Cristiano Ronaldo osuđen je u utorak u Madridu na plaćanje 10,2 milijuna eura nakon što je bio optužen za utaju 5,7 milijuna eura poreza u Španjolskoj u razdoblju od 2011. do 2014. godine. U navedeni iznos uključeni su traženi porez, kamata i kazna, a također i novčani iznos u zamjenu za odlazak u zatvor.

“Osudili smo Cristiana Ronalda kao autora odgovornog za četiri kriminalna djela protiv ministarstva financija vezana za poreze na dohodak za godine 2011., 2012., 2013. i 2014.”, piše u presudi napisanoj na sedam stranica i objavljenoj nakon njegovog izlaska sa suda.

“Optuženi je tijekom saslušanja priznao djela te se složio s navedenim u optužnici”, stoji u presudi.

Ronalda su španjolska porezna uprava i državno odvjetništvo bili optužili za namjerno izbjegavanje plaćanja poreza na dohodak od sponzorskih ugovora u Španjolskoj. Ustvrdili su da je 2008. godine, šest mjeseci prije prelaska iz Manchester United u Real Madrid, prepustio prava na upravljanje svojim imidžem tvrtki Tollin Associates registriranoj na Britanskim Djevičanskim Otocima, poreznoj oazi. Tollin je zatim prepustio ta prava tvrtki Multisport & Image Management sa sjedištem u Irskoj.

Državno odvjetništvo je navelo da su ta prenošenja prava “simulirana” s “namjerom da se na nezakonit način ostvari dobit”. Ronaldo je optužen da je preko tih tvrtki skrivao od španjolske porezne uprave prihode od sponzora te da je na kraju dobio taj novac bez plaćanja poreza u Španjolskoj.

Nogometašima u Španjolskoj zakon dopušta otvaranje tvrtki za upravljanje njihovim imidžem ili pak prenošenje prava na tvrtke u inozemstvu koje bi se time bavile. Preuzimanjem prava te tvrtke mogu primati prihod ostvaren od sponzorskih ugovora nogometaša. Tužitelji, međutim, tvrde da te tvrtke nemaju zaposlenika niti opremu već samo registriranu adresu te da su služile igračima isključivo za izbjegavanje plaćanja poreza u Španjolskoj.

Ronaldo je tvrdio da je nedužan da je sve uredno podmirio i da će to dokazati. U ljeto 2017. na lokalnom sudu pored Madrida, gdje je živio dok je igrao za Real Madrid, također je rekao kako nije ništa skrivao niti imao namjeru utajiti porez te da je svojim savjetnicima uvijek govorio da moraju sve korektno raditi.

Prije šest mjeseci se, međutim, preko odvjetnika Choclana odlučio nagoditi s poreznom upravom i državnim odvjetništvom. Time je izbjegao daljnje suđenje na kojem je mogao biti oslobođen, ali i teže kažnjen u slučaju osuđujuće presude.

Za porezne prijevare veće od 120.000 eura u Španjolskoj su propisane zatvorske kazne između jedne i pet godina. Zatvorske kazne do dvije godine mogu se pretvoriti u novčane kazne ako osoba prije nije bila kažnjavana. Ronaldo je u utorak osuđen na dvije godine zatvora, no to je zamijenio novčanom kaznom od 360.000 eura.