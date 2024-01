Šok za svijet sporta, iznenada preminula poznata olimpijka (34), sumnja se na jednu stvar

Svijet sporta je prije nekoliko dana potresla šokantna vijest o nenadanoj smrti poznate judašice i olimpijke, Kubanke Maricet Espinose Gonzalez, koja je preminula u 34. godini života.

Kako pišu svjetski mediji, Maricet Espinosa Gonzales navodno se podvrgla estetskoj operaciju povećanja grudi 21. siječnja, samo dan prije fatalnog srčanog udara, što je kod nekih izazvalo sumnje.

Zvanični razlog smrti Gonzales je srčani udar, a veliki problem predstavlja transport tijela na Kubu, jer je Maricet sa sestrom živjela u Armeniji, a obitelj nema sredstva za transport pa je judo zajednica odlučila prikupiti novac preko go-fund me platforme.

Judo champion and Olympics star Maricet Espinosa Gonzalez has died at the age of 34 after reportedly suffering a heart attack.

Gonzalez allegedly underwent breast enlargement surgery on January 21, just days before tragedy struck.

She was the former number five of the world… pic.twitter.com/APuQMlmHRD

— “Sudden And Unexpected” (@toobaffled) January 25, 2024