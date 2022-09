ŠOK ZA NAVIJAČE KOJI PUTUJU U KATAR: Smještaj je kao ratni logor, cijena čak 3000 kuna, a tu nije kraj šokovima

Puno je enigmi bilo vezano uz Mundijal u Kataru. Iako već i ptice na grani znaju da je korupcija glavni razlog zašto se uopće igra usred pustinje mnogi su očekivali puno bolju organizaciju od jedne od najbogatijih država svijeta.

Stadioni su gotovi, ali ostaje veliki problem sa smještajem. Grade se naselja s luksuznim šatorima i nešto manje luksuznim kontejnerima. Naravno, ovo su opcije ako nemate novaca za hotele i apartmane, a takva je većina.

Daily Mail skočio je do Katara, a njihove fotografije zgrozile su navijače. Cijena šatora je 3 tisuće kuna, a kontejnere možete iznajmiti po cijeni od 1500 kuna.

‘Šatorsko naselje i dalje je u izgradnji, a nalazi se u pustinji, na kraju slijepe ceste, i to 40 minuta vožnje od centra Dohe. Navijačima će navodno na raspolaganju biti bazeni, teretana, teniska igrališta i klimatizacija. U kompleksu se ne prodaje alkohol, ali je plaža jako blizu, a tamo će se navodno moći kupiti alkohol.’ Napisali, a zatim puno stroži bili prema kontejnerima :

Accommodation is a real concern. Fan ‘cabins’ still very much under construction at the site I saw. A vast, soulless complex only half built, with row upon on row of these constructions. Unclear what food facilities. Private contractors building them pic.twitter.com/pyLVgLKsIO

— Ian Herbert (@ianherbs) September 20, 2022