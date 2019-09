ŠOK ZA MIŠKOVIĆA I RIJEKU: Igor Bišćan podnio ostavku s rečenicom – “Ne žele me od prvog dana”

Nakon pobjede Rijeke u Puli protiv Istre 1961 trener Rijeke nije se pojavio na obaveznom prijenosu pred televijskim kamerama, a to je već značilo da se nešto sprema. Slutilo se na njegovu ostavku. To se i zbilo pola sata kasnije. Na prigodnoj konferenciji Igor Bišćan veoma sabrano je rekao zašto odlazi!

“Od početka ovdje nisam imao podršku šire javnosti. Kao što sam već kazao, druga su vremena. Rijeka je ranije mogla kupovati lijevog beka za potrebe jedne utakmice, a sada to više nije moguće. Odlučio sam da moram to presjeći. Zahvaljujem se svima na podršci i povjerenju, a najveća zahvala ide mojim suradnicima i igračima. Rijeci u budućnosti želim puno sreće i da nađu nekoga kome će biti stalo do kluba onoliko koliko je bilo i meni”, tužnim glasom je zaključio i napustio press konferenciju.

Činjenica je da su navijači Rijeke, skupina “Armada” bili protiv njega, očito nije pomoglo ni osvajanje Kupa ni dobri nastupi u Europi i prvenstvu.

Kalkulira se da je vlasnik Rijeke Damir Mišković već angažirao novog trenera, riječ je o Simonu Rožmanu, 36-godišnjem Slovencu koji je vodio Celje i Domžale.