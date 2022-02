ŠOK ZA HAJDUK: Prvi neuspjeh Nikoličiusa, besplatno odlazi veliki talent

Nakon što je odradio prijelazne rokove gotovo savršeno, danas je sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius morao priznati poraz u pregovorima oko ostanka mladog Marka Brkljače.

Kako se doznaje talentirani veznjak Hajduka i član njegove juniorske momčadi, Marko Brkljača neće ostati u klubu nakon što igrač i njegovi zastupnici nisu prihvatili ugovor koji je Hajduk nudio.

Tijek pregovora s Markom Brkljačom pojasnio je i sam Nikoličius, koji je rekao kako je Hajduk ponudio najviše što je mogao, ali predstavnici igrača i roditelji su odbili ponudu.

Slobodan igrač

“Želim pojasniti situaciju vezanu uz Marka Brkljaču. On i njegovi predstavnici nisu prihvatili našu ponudu i Marko će na ljeto postati slobodan igrač. Prvu ponudu smo mu dali prije 10 mjeseci, međutim njegovi roditelji i predstavnici imali su nerealne zahtjeve. Smatram da smo mu kao klub pokazali poštovanje, on je ovdje deset godina, dva puta je bio na pripremama s prvom momčadi i gotovo godinu dana trenirao je s prvom momčadi. Uvijek mi je u razgovorima govorio da želi ostati u Hajduku, ali njegovi predstavnici pred nas su postavili nerealne zahtjeve kojima nismo mogli udovoljiti”, istaknuo je Nikoličius i dodao:

“Dali smo mu najbolju moguću ponudu, jednaku onima koje dajemo ostalim top talentima iz naše Akademije. Pokušali smo napraviti sve da zadržimo Marka i potpišemo s njim ugovor, ali kriteriji moraju biti isti za sve, a što je najvažnije mi moramo štititi klub. Marku ćemo osigurati uvjete za treniranje do kraja ugovora. Želimo mu sve najbolje u nastavku karijere”, rekao je sportski direktor Hajduka.

Hajduk Split have revealed their talent Marko Brkljaca has not accepted to sign a contract with the club. Therefore he will be a free player in the summer

