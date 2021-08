ŠOK ZA ENGLESKE PRVAKE: Igrač im je optužen za višestruko silovanje!

Benjamin Mendy, 27-godišnji lijevi bek Manchester Cityja, optužen je za višestruko silovanje. Slučaj u kojem su u prvom planu optužbe protiv francuskog nogometaša u dresu aktualnih prvaka Engleske je s javnošću podijelila policija u Cheshireu, okrugu na sjeverozapadu Engleske.

Mendy je optužen za četiri slučaja silovanja, a jedna optužba odnosi se na seksualno nasilje. Na postupanje francuskog nogometaša požalile su se tri mlađe djevojke, u dobi starijoj od 16 godina. a sve se zbivalo u razdoblju između listopada 2020. i mjeseca koji traje.

