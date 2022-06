ŠOK U SLOVENIJI: Hrvat odlazi nakon tri mjeseca na klupi Zmajčeka

Tek nakon što je preuzeo Olimpiju iz Ljubljane, to je učinio tijekom ožujka ove godine, Robert Prosinečki je napustio mjesto trenera Zmajčeka.

Kako se doznaje Hrvat odlazi u paketu s Mladenom Rudonjom koji je bio sportski direktor, a uzrok ovako naglog napuštanja kluba u smiraj nove sezone je svađa.

Naime, Pros i Rudonja nisu se slagali s financijskim direktorom Igorom Barišićem, koji je dovodio pojačanja bez suglasnosti njih dvojice.

Problemi na pripremama

Olimpija, koja se trenutno nalazi na pripremama na Bledu, ostala je bez trenera baš tamo, pošto je na Bledu i došlo do sukoba na relaciji trener, sportski direktor, financijski direktor.

Prosinečki je Olimpiju preuzeo u ožujku ove godine i doveo ju do trećeg mjesta u prvenstvu, a klub napušta nakon samo tri mjeseca. Prije ljubljanskog kluba Hrvat je vodio, Crvenu zvezdu i Zagreb, a bio je i izbornik Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana.

Croatian coach Robert Prosinecki might leave Olimpija Ljubljana. It seems there are misunderstandings between him and the club pic.twitter.com/ejUl17huNj

— CroatianFootballNews (@CroatianNews) June 29, 2022