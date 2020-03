ŠOK U MILANU: Zvonimir Boban dobio otkaz, o Maldiniju se viječa!

Situacija u nogometnom klubu A.C. Milan polako je ali sigurno skliznula sa tračnica. Bivši Vatreni a danas sportki dirokteor, baram je to do maloprije bio, Zvonimir Boban, otvoreno je kritizirao svog šefa Ivana Gazidisa te je zatražio od uprave da definira njegov status i status nogometaša kojima treba produljiti ugovore.

Danas je održan sastanak Uprave kluba na kojem je neslužbeno odlučeno da Zvonimir Boban odlazi iz kluba, a pozicija Paola Maldinija još uvijek se razmatra.

Fabrizio Romano sa Sky Sportsa javlja kako će Boban otići iz Milana u sljedećih nekoliko dana, ali ni da pozicija Paola Maldinija nije sigurna, no Paolo je ipak Talijan?

