Šok u Dinamu, Dario Šimić podnio neopozivu ostavku

Sastanak Izvršnog odbora Dinama, koji je bio na rasporedu u utorak od 17 sati, donio je neočekivane vijesti o neopozivoj ostavci Daria Šimića na mjesto člana Uprave zadužen za sport.

Kako donose Sportske novosti, Šimić je ostavku podnio ostavku, iako je je još jučer za Dnevnik Nove TV izjavio kako smatra da je njegov posao uspješno radio.

“Mislim da je u ovom trenutku najbolje i za klub i za mene. Bilo je ovo dosta intenzivno razdoblje, a svoju odluku ću obrazložiti u danima koji dolaze. U klubu sve funkcionira dobro, sva tijela vlasti su tu, a i omladinska škola je posložena. Dinamo sad ima mira da se pojača ako misli da je potrebno u sportskom sektoru i da nastavi dalje sa sezonom”, izjavio je Šimić za Index.

Dario Šimić has formally resigned from his role as Sports Director.

More to follow. 🚨 pic.twitter.com/w9DzwQzscz

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) October 10, 2023