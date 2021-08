ŠOK U BARCELONI! Messi napušta Barcu nakon 21 godine, stigla je i službena potvrda!

Iz Španjolske stižu nevjerojatne vijesti! Iz Barcelone su potvrdili kako Lionel Messi neće produžiti ugovor te odlazi iz kluba nakon 21 godine!

Poznati novinar Fabrizio Romano objavio je kako su Barca i Argentinac danas održali sastanak na kojem su pričali o novom ugovoru, ali nakon nekoliko sati stiglo je do velikog obrata.

Kada su svi mislili da će Messi ostati u španjolskom velikanu, došlo je do velike promjene te su stigle vijesti kako jedan od najboljih igrača u povijesti nogometa napušta crveno-plave!

OFFICIAL. Lionel Messi will not continue at Barcelona. 🚨 #FCB #Messi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2021