ŠOK NA TERENU, IGRAČ SE SRUŠIO NAKON UTAKMICE: Velika drama, sumnja se na jednu stvar

S nogometnog terena u Engleskoj došle su ružne scene u kojima je u središtu pozornosti bio Tjay De Barr, 22-godišnji gibraltarski igrač koji je u klupskim vodama član Wycombe Wanderersa. Mladi nogometaš, reprezentativac Gibraltara, srušio se na travnjak nakon završetka utakmice svojeg kluba na gostovanju kod Plymouth Argylea, u sceni koja je izazvala veliku zabrinutost.

Sve se zbivalo nakon što je bila okončana utakmica u kojoj je Plymouth Argyle slavio s 1:0 u League One, u trećem rangu engleskog klupskog nogometa. Mladić je pao, slijedila je brza reakcija medicinske službe i odlazak u bolnicu, a scena na terenu izazvala je šok među igračima i na tribinama stadiona u Plymouthu.

Latest on the Tjay De Barr situation as we know it. Around a minute after the final whistle, Tjay went down. He was surrounded by Wycombe players and paramedics were on the scene very quickly. pic.twitter.com/4u5C0jTMTk

Što se mladiću dogodilo, nije potvrđeno, ali ovu situaciju je za lokalnu postaju BBC Radija približio Steven Schumacher, 38-godišnji trener na klupi Plymouth Argylea. Kako je Schumacher kazao, sumnja se da je sve izazvao udarac koji je nogometaš primio u predjelu rebara za vrijeme utakmice, što je moglo ostaviti trag.

Po riječima trenera protivničke momčadi, mladi De Barr se nakon tog pretrpljenog udarca požalio da mu ponestaje daha.

“Ne želite vidjeti takve stvari na terenu. Kada se to dogodi, onda se i na druge stvari gleda drugačije, iz različite perspektive, bilo je težine u nama dok smo odlazili s terena. Dok god je mladom čovjeku dobro, to je važnije od svega”, rekao je Plymouthov trener.

Po informacijama koje su došle nakon što je mladi nogometaš bio primljen u bolnicu, testovi koji je ondje prošao otkrili su da se s njime nije dogodilo ništa ozbiljnije. Brza medicinska reakcija je pomogla, a nakon boravka u bolnici, Wycombe Wanderersi su u noćnim satima izvijestili da je njihov igrač pušten kući, izražavajući i želju da s mladim De Barrom sve ostane dobro.

Following a series of tests in hospital, Tjay De Barr has been discharged and is on his way home, accompanied by Manager Gareth Ainsworth and Head of Medical Cian O'Doherty.

Great news, and keep well Tjay!#Chairboys pic.twitter.com/lzeuB2EhI1

— Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) December 30, 2022