Snažne riječi Luke Modrića u dresu Hrvatske: ‘Volim te sine, izdrži, dušo’

Luka Modrić lani je bio veliki junak hrvatske reprezentacije predvodeći Vatrene na putu do bronce na Svjetskom prvenstvu u Katru, pridružujući to odličje srebru do kojeg je vodio Hrvatsku četiri i pol godine ranije na SP-u u Rusiji. U dolasku do lanjske svjetske bronce, Modrić je s reprezentativnim suigračima veliki korak napravio prolaskom kraj Brazila u četvrtfinalu, s odlukom u raspucavanju s 11 metara, a nakon te utakmice, odjeknule su scene dok je bio s utučenim brazilskim reprezentativcima.

Pritom je posebno emotivno bilo u zagrljaju s Rodrygom, Modrićevim klupskim suigračem u Real Madridu, s kojim ima poseban odnos međusobnog podržavanja u teškim trenucima. Rodrygo je o tome govorio dok se prisjećao svojeg razdoblja traženja u dresu Reala, nedugo nakon što je 2019. došao iz Santosa i po dolasku se tek trebao naviknuti na borbu za minute u jakoj momčadi.

S godinama, veza je postajala sve čvršća, a zbog razlike u dobi između 22-godišnjeg Brazilca i 16 godina starijeg hrvatskog reprezentativnog kapetana, razvio se odnos u kojem se međusobno nazivaju ‘oče’ i ‘sine’. Bilo je tako i u Modrićevim riječima dok je s Rodrygom bio nakon utakmice Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu SP-a u Katru.

Proradile su emocije koje su se dugo mogle vidjeti samo na fotografijama i snimkama, a kamere i mikrofoni kojima se poslužio Netflix za svoju dokumentarnu seriju Svjetski kapetani otkrivaju kakve je riječi uputio kapetan Vatrenih dok je bio s Rodrygom.

“U redu je, vratit ćeš se jači”, poručio je Modrić mladom Brazilcu.

“Volim te. Volim te, sine. Izdrži, dušo”, dodao je kapetan Vatrenih tješeći Rodryga.

🗣️ Modrić to Rodrygo after Croatia eliminated Brazil in last year’s World Cup: “It’s okay. You will be back stronger. I love you. I love you son. Vamos, Animo.”









via Netflix’s #CaptainsOfTheWorld pic.twitter.com/udNf8VWmC7

— Madrid Xtra (@MadridXtra) December 30, 2023