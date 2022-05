SMRT ODGODILA UTAKMICU HRVATA: ‘Sve nas je zateklo’, cijela zemlja tuguje

Krešimir Režić, hrvatski trener na klupi saudijskog Damaca, našao se usred tuge koja je pogodila susjedstvo Saudijske Arabije. U 74. godini preminuo je šeik Khalifa bin Zayed Al Nahyan, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata, a prije nego je Režićeva momčad u prvenstvu u gostima trebala igrati Al-Feihe, ta utakmica je odgođena zbog smrti čelnika susjedne zemlje.

Kako je Režić kazao u razgovoru za Dalmatinski portal, sa svojom momčadi je tijekom dana čekao što će biti s utakmicom, a potom je stigla vijest da neće biti igranja zbog proglašene žalosti i prekida svih aktivnosti na tri dana.

‘Malo nas je sve skupa zateklo, ali moramo se adaptirati’, rekao je 40-godišnji Hrvat na klupi saudijskog kluba za Dalmatinski portal.

Poslije odluke da neće biti utakmice u predviđenom terminu, hrvatski trener se sa svojom momčadi neće vratiti kući, već će privremeno biti u Rijadu i čekati dolazak na odgođeni susret, s obzirom na to da nema mogućnosti drugačije organizacije putovanja.

