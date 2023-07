Smrt dvije legende potresla Englesku: Zajedno su radili, a jedan preminuo kao mlad čovjek

Tužne vijesti su dvaput u istom danu potresle Englesku, a odjeknule su i drugdje na nogometnoj sceni. Preminuli su Trevor Francis i Chris Bart-Williams, legende iz tamošnjeg prvenstva, ali i drugdje, s obzirom na to da je Francis kao igrač Sampdorije i Atalante ostavio trag i u Italiji.

Dvojicu nogometnih velikana od kojih se Engleska oprašta povezala je i njihova zajednička epizoda u Sheffield Wednesdayju. Travor Francis je ondje u razdoblju od 1991. do ’95. gradio trenersku karijeru vodeći prvu momčad, a Chris Bart-Williams tada je bio igrač kluba iz Sheffielda.

Francis nas je napustio sa 69 godina, dok je Bart-Williams preminuo kao mlad čovjek. Sredinom lipnja proslavio je 49. rođendan.

Travor Francis je za igračke karijere napravio puno u svojim klubovima, ali i u dresu engleske reprezentacije. U razdoblju od 1977. do ’86. imao je 52 reprezentativnih nastupa i zabio je 12 golova.

U Engleskoj je u klupskom dresu ostavio najveći trag igrajući za Birmingham City, s 280 ligaških nastupa i 118 golova u razdoblju od 1970. do ’79.

John Eustace and Darren Carter lead the tributes to Trevor Francis outside St. Andrew’s. pic.twitter.com/O58f5q2Nb7

— Birmingham City FC (@BCFC) July 25, 2023