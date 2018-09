SMRČE KOKAIN NA POLUVREMENU: Divlji predsjednik kluba obračunava se s navijačima i prijeti mafijom

Pogodite odakle je

Glenn Tamplin nedavno se ubacio u nogometni svijet i već je postao najšokantniji lik na Otoku. Inače, obogatio se proizvodnjom čelika u vlastitom dvorištu, nakon čega je otvorio tvrtku i proširio poslovanje. Danas on spada među najbogatije Engleze, a drugi je najmoćniji čovjek Essexa.

Tamplin je sada kupio sedmoligaša, Billericay Town, u čiju infrastrukturu je uložio oko dva milijuna funti. U dizajniranju je naravno i on sudjelovao, pa sada klupske prostorije na zidovima imaju lavove, orlove i njegov lik.

Nakon uređenja postavio je sam sebe za trenera i svoj klub proveo kroz kvalifikacije i stigao do prvog kola FA kupa po prvi put u povijesti.

Nakon toga je zaredao tri poraza pa je smijenio sam sebe, ali se predomislio nakon dva dana i ponovo se proglasio trenerom. Engleski mediji javljali su kako u poluvremenu šmrče kokain u klupskom WC-u, da se sukobljava s policijom i navijačima, ali i da je igračima prijetio mafijom. Osim toga, nekoliko je puta uhićen, prijetio je prodajom kluba i optužen je za nepravilno odlaganje otpada u svojoj tvornici.

