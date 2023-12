Slovencima se smiju zbog skupljanja vode s terena: ‘Bit će gotovi za par dana’

Veliki hirovi vremena koji posjećuju i naše krajeve su jučer u utakmici Konferencijske lige izazvali posebnu scenu u Ljubljani, na tamošnjem stadionu Stožice. Nakon kiše koja je izazvala potop, domaći su pripremali teren za susret domaće Olimpije i francuskog Lillea posebnim metodama, izazivajući puno čuđenja.

Drenaža očito nije odradila sve kako je trebalo, barem na dijelovima terena, pa su u Sloveniji uzeli ručnike u ruke i krenuli sušiti teren starinskom metodom.

“Slovenci ručnicima pokušavaju ukloniti vodu s ljubljanskog igrališta protiv Lillea”, stoji u opisu videa koji je na Twitteru, današnjem X-u, objavio profil s vijestima iz francuskog klupskog nogometa, a u objavi su i dva ’emojija’ smijeha do suza.

Ovakva metoda sušenja travnjaka izazvala je i niz reakcija u komentarima na objavu s videom.

“Bit će gotovi za par dana”, stajalo je u jednom komentaru.

“Sa spužvama bi bilo bolje”, piše u još jednoj reakciji.

Bilo je tu i ozbiljnijih komentara na francuskom, s upozorenjem koliko natopljeni teren može biti opasan.

“Utakmica je bila skeč, sreća da nije bilo ozljeda jer to ne bi smjelo imati ulogu”, piše u još jednoj reakciji.

Što se zbivanja na terenu tiče, susret je otišao na stranu gostiju iz Francuske, koje pamtimo po prolasku protiv Rijeke krajem kolovoza u završnom pretkolu Konferencijske lige, tada s odlukom nakon produžetaka u drugoj utakmici na riječkoj Rujevici. Lille je jučer u Ljubljani slavio s 2:0 golovima Remyja Cabelle u 15. i Yusufa Yazicija u 75. minuti.

FT: Olimpija Ljubljana 0-2 LOSC

Three points secured in the @europacnfleague! ✅#NKOLLOSC pic.twitter.com/ttNNCTfRBP

— LOSC (@LOSC_EN) November 30, 2023