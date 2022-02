SLOVENAC ŽELI REVOLUCIJU: ‘Bila bi to sjajna stvar’, razdrmao bi europski nogomet

Autor: I.K.

Europski klupski nogomet u završnoj fazi natjecanja sve do finala nije naviknut na igranje na ispadanje u samo jednoj utakmici, no Aleksander Čeferin, slovenski nogometni dužnosnik na čelu Uefe, to bi rado promijenio.

Po principu kako se u sezoni 2019./20. u posljednjoj fazi natjecanja igralo prisilno, zbog stanke usred sezone nakon širenja koronavirusa, Čeferin bi volio da se borba za trofej u Ligi prvaka odvija s ‘Final Fourom’, s turnirom na jednom mjestu i jednom utakmicom koja donosi odluku već u polufinalu.

Zbog čega slovenski dužnosnik na čelu krovne europske nogometne organizacije gleda u ovom smjeru? Razgovarajući za francuski Le Journal du dimanche, Čeferin je u svojem razlaganju ove ideje pogledao prema mogućem pozitivnom financijskom aspektu promjene o kojoj priča.

Pogled prema SAD-u

Čeferin je u svojoj priči o ideji za promjenu spomenuo Super Bowl, američki sportski spektakl, završnu utakmicu sezone u NFL-u, najjačoj svjetskoj ligi američkog nogometa. Slovenac je istaknuo da je Super Bowl financijski koristan za mnoge, a sličan model volio bi preseliti u Europu.

Prvi čovjek Uefe kazao je da je europski klupski nogomet u sportskom svijetu veći od NFL-a, ali Super Bowl često sve zasjenjuje, što vodi do želje da se promijeni sadašnji sustav natjecanja. Čeferin zna da pritom neće sve ići glatko s obzirom na to da bi klubovima trebalo nadoknaditi gubitak koji bi imali ako više ne bi bili domaćini polufinalnih utakmica, što bi moglo otežati potragu za idealnim modelom.

‘Bilo bi zanimljivije navijačima’

‘Bila bi to sjajna stvar. Došlo bi do veće natjecateljske tenzije, to bi bilo zanimljivije i navijačima’, tvrdi Čeferin, uz dodatak da s provedbom ove ideje ne bi bilo žurbe.

‘Moglo bi se dogoditi najranije u sezoni 2024./25., ne bi to išlo tako brzo’, rekao je Slovenac na čelu Uefe.