SLOVENAC SAM PROTIV SVIH: UEFA najavila razmatranje povratka Rusa i Bjelorusa u natjecanja

Iako svi važniji svjetski sportski savezi primjenjuju sankcije protiv ruskih i bjeloruskih sportaša, zbog napada Rusije na Ukrajinu, Slovenac na čelu UEFA-e Aleksandar Čeferin odlučio je ići protiv takvog pristupa.

Naime, iako je UEFA izbacila ruske i bjeloruske klubove iz natjecanja pod njihovom kapom, izgleda kako je Čeferin protiv takvog kažnjavanja nogometaša iz te dvije zemlje i najavljuje moguće promjene.

Tako je još jednom ponovio kako će u Nionu preispitati odluku o suspenziji ruskih i bjeloruskih klubova iz Lige prvaka, Lige Europe i Lige konferencije.

Nisu oni krivi

Tako je Čeferin ponovio narativ koji je već par puta ponovio i za slovenske medije:

“UEFA će uskoro donijeti odluku hoće li ruski klubovi moći igrati u europskim natjecanjima”, rekao je predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin.

Prema njegovim riječima, ruski i bjeloruski sportaši snose sankcije iako nisu krivi za rat. Zato bi trebalo pokazati dobru volju i na djelu pokazati kako sankcije nisu usmjerene, niti protiv ruskih sportaša, niti protiv ruskog naroda.

