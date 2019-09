ANALIZIRALI SMO SUSTAV SLOVAČKE: Hrvatska može do 3 boda

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Tehničko-taktička analiza je tek skica, šablona kretanja po utvrđenim pravcima. Istinska, dubinska analiza, seže do osobina ličnosti svakog pojedinog igrača te sposobnosti tima da strategiju provede u djelo. Kako psihološko stanje nogometaša ima utjecaj na izvedbu pojedinca, tako njegova izvedba utječe na povezanost redova koji trebaju osigurati protočnost lopte i isto to onemogučiti protivničkom timu. Čak i znatno oslabljena Hrvatska je po tom pitanju u nedvojbenoj prednosti nad Slovačkom. Igrači poput Vlašića, Brozovića, Perišića i Modrića imaju izraženu sposobnost narušavanja kompaktnosti redova protivničkog tima. Luka Modrić, koji možda ne igra svoj najbolji nogomet, još je uvijek sposoban podmetnuti loptu “s očima” koja zahtijeva konstantnu budnost pozicioniranih napadača. S tim u vezi izostavljanje Ante Rebića iz prve postave bi bio logičan izbor, budući da loše reagira na stres, što je u zadnje vrijeme više nego očigledno.

Postavljanje špice koja će biti sposobna “protumačiti” Lukinu namjeru, prihvatiti loptu i hladnokrvno završiti akciju logičan je odabir. Drugi napadač naše reprezentacije bi trebao djelovati u trokutu s Modrićem i recimo Petkovićem. Premda je Luka tip igrača koji će vas gurnuti u izravnu priliku za gol, potrebno je sudjelovanje oba igrača napada zbog stvaranja “opcije više” u završnici. Hrvatska će sigurno imati priliku za pobjedu jer Slovačka nam ne može parirati individualnom kvalitetom, a naročito su ranjivi nakon probijanja linije koja prethodi obrani. Shodno tome zamislit ćemo Modrića postavljenog bliže napadu Slovačke u neposrednoj komunikaciji s našim napadačima.

TKO SU TI SLOVACI ?

Za razliku od Mađarske i Walesa, Slovačka je ekipa kojoja se želi nadigravati. U prethodne tri utakmice Slovaci su imali više od 56% loptu u svojim nogama, a u osam utakmica samo su jednom bili ispod 50%. Takva situacija na terenu ostavlja prostor za drugu opciju, u kojoj Modrić igra nešto povučenije s namjerom da kroz brzu tranziciju dođemo do gola. U tom je slučaju zbog brzine, Rebić uz Perišića bolji izbor. Na Daliću je da procijeni u kojoj mjeri će taktiku prilagoditi Slovacima, a u kojoj nametnuti svoju igru, i to je zaista ključ današnjeg dvoboja.

Što se Slovaka tiče, manjak individualne kvalitete kompenziraju uigranošću, što je ujedno i njihovo najjače oružje. U prethonde tri utakmice imali su samo jednu promjenu, umjesto Ondreja Dude igrao je Robert Bozenik. Slovaci su najslabiji na poziciji špice, a uloga Dude je da se nudi kao lažna devetka iako je, po habitu, vezni igrač. Bozenik je mlad i energičan igrač koji traži ubačaj na nešto niže postavljenu protivničku obranu. Duda je iskusniji, nudi više opcija kod posjeda te je najbolji izvođač prekida kod domaćina, pa bi bilo čudno da ne počne utakmicu od prve minute. Martin Dubravka na golu najzaslužniji je što Newcastle prošle sezone nije završio ispod 12. mjesta. Po nekim je parametrima u Premiershipu bio ispred de Geae.

Formacija u kojoj igraju je 4-3-3 ili 4-2-3-1, no koliko god vjerovali da im se oslabljena Hrvatska nudi, očekuje se da utakmicu počnu s opreznijom varijantom s mogućnošću transformacije ako Hrvatska ne uspije ovladati prostorom. Možda se izbornik Jan Kozak odluči na riskantno iznenađenje i utakmicu počne u sustavu visokog pritiska na liniju obrane i sredinu terena, što bi mi se osobno svidjelo jer je odgovor na takav tip igre bio jaka strana Hrvatske na prvenstvu u Rusiji. No ponavljam, tko zna, Slovaci ne prestaju ponavljati da nam nedostaju bitni igrači u odnosu na Mundial, možda se doista i osokole (ako i to nije spin).

ČIME NAM PRIJETE?

Stoperski tandem tvore “Talijani” Vavro iz Lazia i Milan Skriniar iz Intera. Oni zadovoljavaju najviše kriterije pozicije na kojoj igraju. Tehnički su superiorni, sposobni započinjati napade, probijati linije dodavanjima, iznositi loptu izvan zone i držati visoko postavljenu liniju, čime olakšavaju postavljanje trolista Hamšik, Kucka i Lobotka u sredinu terena. Kralježnicu sustava čine dva stopera, Vavro i Skriniar, povezani s Lobotkom u sredini. Pod izbornikom Janom Kozakom pobijedili su Švedsku 3-0, Poljsku 2-1, a izgubili od Engleske 1-2 na Europskom U-21 prvenstvu, 2017. godine. Kod iznošenja lopte iz obrane, Lobotka se spušta nisko k stoperima nudeći im se, i to vrijedi ako protivnička momčad stišće s jednim napadačem prema naprijed. Ako je Lobotka dobro popračen od protivničkih igrača, tada netko od krila također silazi po loptu te ju iznosi u protivnički prostor ili preko boka, ili ju vraća prema Lobotki koji dalje gradi napad iz sredine terena. Predispozicija Lobotke da se dobro nosi s pritiskom, otvara Slovacima mogućnost brzog razvoja prema naprijed u situacijama kada pritisak kod iznošenja nije adekvatno izveden.

Druga je situacija kada presing na stopere Slovačke čine dva igrača protivničke momčadi, Lobotka i Duda, koji je pozicioniran u špici i skupa djeluju sinergistički, na način da se Duda iz napada spušta prema veznom redu ne bi li otvorio opciju viška u prijemu, a Lobotka silazi između svoja dva stopera s kojima formira liniju od tri igrača. Reakcija protivničkog tima jest zatvaranje Dude u sredini na prijemu, i spuštanje prema Lobotki, čime se oslobađa prostor za jednog od stopera Slovačke za koje smo već konstatirali da imaju sposobnost iznošenja lopte po strani.

Na bokovima su Pekarnik i Hancko koji se po potrebi podižu više prema protivničkom golu, čime protivničkoj momčadi otvaraju mogućnost brze tranzicije kroz upražnjeni prostor iza njih. Rusnak i Mak, koji su na krilima, udvajanjem protivničkih napadača pomažu svojim bekovima u fazi obrane. U transformaciji prema naprijed ulaze u sredinu terena kako bi stvorili pritisak na srednju liniju protivnika, ne bi li se u konačnici i zadnja linija protivnika povukla golmanu “u krilo”.

Ako se Hrvatska kod iznošenja lopte odluči pritisnuti stopere jednim napadačem, te uspije pokriti liniju prema Lobotki, u pomoć obrani će se spustiti Rusnak, Mak ili Hamšik, koji osim mogućnosti odigravanja povratnog pasa s jednim od stopera, svojim ulaskom još dublje prema vlastitoj obrani povlači igrača koji ga prati prema sredini. Time se stvara lijevak, a bokovi ostaju nešto slobodniji. Lobotka protrčava iza leđa krila koja mu se spuštaju u pomoć te traži loptu koju pokušava ubaciti prema naprijed.

Najbolji posao u zatvaranju Lobotke su napravili Mađari udvajanjem, no usprkos tome Slovaci su im nanijeli poraz. Osim što je Lobotka podnosi pritisak, pronalazi izlaz i driblingom, a ako ni to ne prolazi, organizaciju igre i tranziciju prema napadu preuzima kapetan Hamšik.

Koliko god da je igra sa stoperima prednost Slovaka, utoliko je i mana. Koordiniranim pritiskom iz sredine i pravovremenom reakcijom svih triju linija, Hrvatska kod kombinatorike zadnje linije Slovaka, može prisiliti jednog od stopera na ulazak u sredinu terena, što im nije strano. Stoperi tada loptu prebacuju dugim pasom na susjednu stranu. Trenutak je to za presjecanje lopte i dolazak u brzi posjed, pa i konkretnu prijetnju prema vratima Slovaka.

U fazi obrane, linije Slovaka ne djeluju koordinirano, često se ne prate i ako se probije prva linija (posao Modrića, Vlašića) Lobotka iskače kao osigurač ostavljajući široki prostor nebranjenim. Iako broj primljenih pogodaka ne sugerira tako, obrana je Slovacima slabija strana. Curiti počinje već od presinga koji stvaraju na protivničkoj polovini. Ako kod iznošenja po bokovima uspijemo mirno odigrati do Modrića ili Brozovića, obrana Slovaka bi se lako mogla naći na “krivoj nozi”, pošto se zna dogoditi da su linije razmaknute više nego što trebaju biti, a ni u skok-igri nisu dominantni. Prostor koji se brzom tranzicijom nudi svakako pogoduje brzancu Perišiću i Anti Rebiću, a za skok i svojevrsnu ulogu Modrića u distribuciju od naprijed dobro bi došao Petković. Možda bi igra s trima napadačima bila prehrabra?

ZAKLJUČAK:

Brozović je u dobroj formi, potvrdio je to pogotkom u pretprošlom kolu Calcija, a nadprosječinim trkačkim sposobnostima, čak i za nogometaša, mogao bi pokriti veliki dio terena i rasteretiti Modrića. Tako bi se Luka više mogao otvoriti u kreativnom smislu što bi zasigurno rezultiralo i nervozom u obrani Slovaka te većom mogućnosti pogreške u branjenju gola.