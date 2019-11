SLOVACI OTKRILI ZAŠTO UTAKMICA NIJE IZMJEŠTENA U MAKSIMIR: ‘Hrvati su to namjeravali učiniti, ali’…

Sjećate li se događaja koji su čak prijetili da se izrode u zlu krv, događaja oko eventualnog izmještanja kvalifikacijske nogometne utakmice Hrvatska – Slovačka iz Rijeke u, primjerice, Zagreb. Riječani su bili silno ljuti, prijetili su čak i bojkotom, javljao se i Split, neki su tvrdili da je u Zagrebu bolji teren i bolja klima u tom dobru godine (utakmica je 16. studenog), a sve skupa je situacija smirena da je utakmica ostavljena – Rijeci.

No, nisu za to zaslužni ni Riječani ni oni ljudi u Savezu koji su dužni za poštivanje dogovora. Odgovor je dao nitko drugi do slovački izbornik Pavel Hapal.

Uz kurtoazne riječi o snazi hrvatske reprezentacije i ambicijama Slovačke koja još ima šanse otići na Euro, odjednom je rekao:

“Igra se u Rijeci, jer su Hrvati mislili kako će dosad već biti na Euru, pa su se odlučili za manji stadion. Onda su htjeli to promijeniti, koliko ja znam, naš Savez nije bio za tu opciju. Čisto iz logističkih razloga, već su bili u Rijeci, pogledali uvjete, rezervirali hotele, neki navijači su već bukirali put. Ali što se nogometa tiče, nije to neka razlika, teren je jednako velik, atmosfera će također biti odlična”.

Sjećate se zacijelo i priopćenja Savez anakon što je utakmica definitivno ostala u Rijeci. Evo dijela…





“Imajući u vidu izuzetnu važnost utakmice, rukovodstvo HNS-a razmotrilo je opciju igranja na većem stadionu koji bi mogao odgovoriti očekivano velikom interesu navijača Hrvatske. Ipak, ostalo se pri ranije zauzetom stavu da će kvalifikacije biti odigrane u četiri najveća hrvatska grada te će nakon Zagreba, Osijeka i Splita svjetske doprvake u ovom ciklusu dočekati i Rijeka”.