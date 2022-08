SLOMIO SE MODRIĆEV TRENER: ‘Ne znam zašto odlazi od nas, to je njegova odluka’

Treneri rijetko vole govoriti o transferima koji još uvijek nisu službeno potvrđeni, no u jednoj aktualnoj situaciji, Carlo Ancelotti nije uspio izbjeći rasplet da se slomi i otvoreno istupi o priči koja se odvija u Real Madridu. U fokusu je izgledni odlazak Casemira, 30-godišnjeg brazilskog defanzivnog veznjaka, iz Reala u Manchester United, a suočen s pitanjem o tome, iskusni talijanski trener opisao je kako stoje stvari dok je pred novinarima najavljivao prvenstvenu utakmicu protiv Celte u Vigu.

‘Ne znam zašto je Casemiro odlučio otići iz momčadi koja je prvak Europe u momčad koja pati. To je njegova osobna odluka’, rekao je Ancelotti o igraču koji je u Realu pod ugovorom do ljeta 2025., no očito je da se toj suradnji približio kraj.

U slučaju 30-godišnjeg brazilskog reprezentativca, spominje se da bi Madriđanima pripala odšteta od 60 milijuna eura koju bi za Casemirovo dovođenje izdvojio klub s Old Trafforda.

‘Momčad ga razumije, prihvaćamo svaku njegovu odluku s poštovanjem i ljubavlju. Jutros smo razgovarali, nisam ga pokušavao odgovoriti od odlaska. Mislim da nema povratka. Poželio sam mu sreću, hvala mu na svemu’, dodao je Realov trener o igraču koji je u madridskom klubu još od 2013. godine, poslije dolaska iz Sao Paula.

