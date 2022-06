SLAŽE SE ATOMSKI DINAMO: Ako dođe još i on to će biti bomba

Zagrebački Dinamo dobro je zapamtio prošlu sezonu kada je zbog neplanskog osipanja kadra tijekom sezone strepio skoro do zadnjeg kola hoće li obraniti naslov prvaka.

Turbulentno je bilo i na klupi, mijenjali su se treneri što nije baš karakteristično za Modre, no ovog prijelaznog roka Dinamo je odlučan ne dovesti se u situaciju biti ili ne biti.

Čačić je ostao na klupi, a dovođenjem Josipa Drmića, Boška Šutala i Roberta Ljubičića, popunjene su praznine mogućim odlascima nekih od stožernih igrača, ali ovaj put s adekvatnim zamjenama.

Meet the Dinamo Zagreb new CB duo Josip and Boško Šutalo.

▶️ They are not brothers.

▶️ Born in different countries.

▶️ Both represent Croatia.

▶️ Both are 22 years old.

▶️ Both are 1,88m tall.

▶️ Both are playing on the same position.

▶️ Both started career at Neretva Metkovic. pic.twitter.com/bVYTOXz4ci

— Pro Future Stars (@ProFutureStars1) June 23, 2022