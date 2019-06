SLAVONIJA JE ZEMLJA DUHOVA?! Reporterka Dnevnog doživjela je nešto nevjerojatno na utakmici Vatrenih

Autor: Eva Grgić

Subota popodne nekako je po svom nastanku bila određena kao prva pratilja nedjelji – missici nogometnih događanja. Nekad više za utakmice lokalnog trećeligaša nakon kojega popiješ par piva i pojedeš velike ćevose, ali su sada, veliki vođe zelenotravnjačke igre odredili subotu i za elitne stvari. Ha čujte, ne bunim se previše.

Tako je subota dobila čast biti nadnevkom kvalifikacijske utakmice za nadolazeći EURO 2020. godine. Susreli su se naši Vatreni s uvijek zanimljivim Walesom. Ljudi imaju zmaja na zastavi, moraju biti zanimljivi kako god da igraju, ne? A kako da i igraju kad je Giggs napravio kiks i stavio glavnu zvijezdu Balea na krilo, a ne u špicu. Opravdavao se na pressici da ga je kasnije prebacio. Ryane, ‘too little, too late’.

Domaćinstvo je dobio Grad na Dravi na radost Slavonaca, a čini mi se i ostatka Hrvatske. Iako niti Maksimir ne iznevjeri kada se radi o popunjenosti stadionskih zidina pri igranju Dalićevih izabranika, Slavonija uvijek daje tu posebnu srdačnost. Znate ono, kad sretnete Slavonca na ulici pa vam odmah na pješačkom nareže nešto pikantno pod kutom od 45 stupnjeva, da ne hodate gladni po gradu? E, to. Baš je tako i 17,061 osoba dočekala našu nacionalnu vrstu u Gradskom vrtu. Dobro, ne baš s mezom na tribini, ne daju zaštitari, ali s odličnim navijanjem. I naravno, ne samo Slavonci, nego i Zagrepčani, Varaždinci, Splićani, Zadrani i mnogi drugi.

Očarani su bili i zmajevi, ali ne bosanski, nego velški. Kažu oni meni prije utakmice – “kako ste vi Hrvati prijateljski nastrojeni! A kako vam je zemlja predivna”! Dok druga gospođa viče u kameru – “Svi posjetite predivnu Hrvatsku, to je najbolja turistička zemlja”. Mislim si, znamo mi to, mi vam volimo sve, samo sebe nekad ne. Ali je lijepo čuti da nas i “neprijatelj” s travnjaka voli. Nisu jadni znali što ćemo im napraviti kroz dva sata. Žao mi je što ih nisam srela i poslije tekme da im ponudim neku maramicu za utjehu, možda bismo dobili još koji plus pred turističku sezonu. A ovako, što bi rekla Doris Dragović, “mahat ću ti maramicom s plavog Jadrana…”

Odradili su to naši Vatreni vatreno na vatrenu subotu. Puno vatre je bilo u Vrtu jučer, vjerujte… Trideset u hladu, nije zezancija. Nadam se da su na Istoku imali neke kreme sa zaštitnim faktorom, a isto tako i dečki na terenu. Potrefio ih je termin baš u 15 sati i od cijele zime ovoga ljeta, baš ih potrefi pravi sparni, ljetni osječki dan. Lega, da je Kopika, pa se rashladiš, pa ‘ajde, nego Gradski vrt pa se topiš. Neka netko zvrcne Čeferina i objasni mu neke stvari.

I eto, prvi sučev zvižduk, s tribina krene par puta ‘Lijepa li si’, pa na poziv Istoka Zapadu – ‘U boj, u boj’… Kad ono gol, 1:0 za Hrvate, a nije gol zabio Hrvat. Lawrence – gostujući tragičar. Nema veze, zapljeskale su tribine i njemu, ne diskriminiramo, sve po UEFA-inim pravilima – “No to racism”! Dođe onda i pauza pa drugi dio i opet par puta ‘Lijepa li si’, na poziv Istoka Zapadu – ‘U boj, u boj’. Kad ono gol, 2:0 za Hrvatsku, ali je ovaj puta precizan bio Perišić.

Zabio je Brooks za pola sata da im malo smanji patnju, ali teško ju je smanjiti kad znaš da su tvoji zabili dva gola, ali jedan u krivu mrežu pa si izgubio. ‘Bad luck, guys’.

I tako, uz mlaki povjetarac oko 17 sati Gradski vrt je s travnjaka plijeskom ispratio Vatrene koji su u svlačionicu ponijeli tri vrlo bitna boda.

A slika iz Osijeka ostaje zauvijek u lijepom sjećanju jer, znate, Slavonki je lijepo vidjeti 17,000 ljudi u Slavoniji na okupu, sretne i zadovoljne, u ova čudna vremena kada za nju kažu da je postala ‘zemlja duhova’. No, to su nečije tuđe utakmice, za neke druge i duže ljetopise jedne novinarke.

Za sada, odjava predivnom fotografijom NK Osijeka.