SLAVNOM SRBINU OTIMAJU IGRAČA? Komentator podivljao, ‘ma to je katastrofa, mislio sam da se šale’

Kada zazvone alarmi za uzbunu zna biti neobičnih reakcija na kriznu situaciju, a upravo jedna takva, kako se čini, događa se u Manchester Unitedu koji je u novu sezonu u engleskom Premiershipu krenuo lošom predstavom. U prvom kolu dogodio se poraz od Brightona na Old Traffordu, s 2:1 u korist gostujuće momčadi, a nakon toga, dio navijača već je počeo proklinjati sve živo nakon što je prošla sezona završena bez željenog rezultata, na šestom mjestu ljestvice i plasmanom u Europsku ligu.

Cilj je bila Liga prvaka, nije išlo, a nakon toga, nada u bolje sutra otvorila se dolaskom Nizozemca Erika ten Haga na klupu nakon njegovih pet uspješnih godina na trenerskom poslu u Ajaxu. Angažman 52-godišnjeg Nizozemca ponudio je nadu, no nakon lošeg otvaranja prvenstva, čini se da to nije dosta. Priča se i o novim igračima.

U toj priči, u Engleskoj je odjeknulo da bi United volio dovesti Marka Arnautovića, 33-godišnjeg austrijskog reprezentativca srpskih korijena po očevoj strani. Ovaj iskusni napadač trenutno je član Bologne, čiji je trener legendarni Srbin Siniša Mihajlović, a glasovi da bi ga na Old Traffordu voljeli dovesti iz Italije nisu se svidjeli svima.

Na ovu priču se za BBC osvrnuo njihov stručni komentator Chris Sutton, nekadašnji engleski nogometaš i trener. Sutton nije mogao vjerovati što to radi vodstvo Man Uniteda, bez ustezanja dok je govorio o 33-godišnjem austrijskom reprezentativnom adutu srpskih korijena, nekadašnjem igraču Stokea i West Hama u Engleskoj. Arnautović je u West Ham stigao u ljeto 2017. iz Stokea uz odštetu od 20 milijuna britanskih funti, tada rekordnu za londonski klub, no ondje mu nije išlo lako po dolasku Davida Moyesa na klupu West Hama, između ostalog, uz Moyesovo upozorenje da se mora truditi jače i više razmišljati o momčadi.

Tadašnja Arnautovićeva priča iz Engleske možda je utjecala i na Suttonov stav. ‘Ludilo je što uopće razmišljaju o tome’, bila je reakcija BBC-jevog stručnog komentatora. ‘Mislio sam da se šale, to što se priča nema smisla’, dodao je.

Chris Sutton dodao je i da bi Arnautovićev dolazak u Man United bio potpuna katastrofa iz kuta gledanja kako bi to bilo prihvaćeno u javnosti, a spomenuo je i navijače kojima bi to teško palo. ‘Ako Arnautović dođe, to bi stavilo Ten Haga pod jako veliki pritisak’, smatra BBC-jev stručni komentator, a za njega i za sve koji misle slično, dobra je vijest što iz Italije dolaze vijesti za Bologna ne namjerava pustiti svojeg 33-godišnjeg napadača. To je na Twitteru približio Fabrizio Romano, poznati pratitelj zbivanja na nogometnom tržištu, donoseći riječi Bologninog direktora Marca di Vaia da neće biti Arnautovićeve prodaje.

Bologna director Marco di Vaio on Marko Arnautović: “Man United on Arnautović? We’re proud of Man Utd interest for Marko but we are not planning to sell him” 🔴⚠️ #MUFC

“We want to keep him at Bologna as president said, he’s key part of our project – there’s not even price tag”. pic.twitter.com/935ZcCkGq5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2022