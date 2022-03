SLAVNI TRENER PSOVAO DJEČAKA: Nevjerojatan bezobrazluk, a onda se javila zabrinuta majka

Autor: I.K.

Alex Ferguson je zbog svojih velikih uspjeha na klupi Manchester Uniteda zaslužio titulu Sir, ali taj viteški dodatak ne znači da je i njegovo ponašanje uvijek bilo viteško. Slavni škotski trener bio je poznat i po temperamentu za koji su išle priče da je znao biti zapaljiv. Pamti se svojedobna situacija iz svlačionice Uniteda kada je Ferguson u bijesu zbog poraza od Arsenala u FA kupu šutnuo kopačku i pritom ozlijedio Davida Beckhama, a tu je sada i još jedna priča o Sir Alexu. Odjeknula je ovih dana, a stigla je iz usta Darrena Fletchera, njegovog škotskog sunarodnjaka koji je od 2003. do 2015. igrao u dresu Uniteda.

Kako se Fletcher prisjetio u gostovanju u ‘podcastu’ Lockdown Tactics, Sir Alex ga je zvao u United dok je još bio dječak, no njemu je tada u prvom planu bio Newcastle United za koji je skoro potpisao. Do škotskog nogometaša koji je tada bio dječak došle su sugestije da će se u Man Unitedu teško probiti jer je konkurencija jača nego u Newcastleu, ali to nije bilo sve. Pričalo se i da će Ferguson skoro otići u mirovinu pa se na Old Trafford ne isplati ići, a nakon što je do Sir Alexa došlo što smjera mladi škotski nogometaš, sasvim je izgubio mir.

Javio se na kućni broj telefona Fletcherovih i krenulo je ‘ribanje’.

‘Darrene, ovo je za tebe’

‘Evo, Darrene, ovo je za tebe’, prisjetio se Fletcher da mu je rekla njegova sestra, prepuštajući mu slušalicu, a s druge strane linije krenule su psovke. ‘Imao sam tada 15 godina, blijed kao krpa, a on mi viče puno riječi s ‘j***’ i žestoko me ‘pere’ preko telefona’, dodao je škotski nogometaš.

Ovaj neugodni verbalni nalet slavnog trenera Man Uniteda trajao je neko vrijeme, sve dok nije reagirala Fletcherova majka. ‘Nemojte više nikad pričati tako s mojim sinom’, bile su majčine riječi prije nego je poklopila slušalicu.

Priča dobila preokret

Nakon toga, Ferguson se za koju minutu javio ponovno uz riječi isprike i molbe da bi voljeli doći kako bi se sreli s njezinim sinom, a to zanimanje slavnog trenera i poznatog kluba ju je omekšalo. Malom Darrenu naredila je da se spremi i čeka ekipu koja je zainteresirana za njega.

Fletcher se na koncu odlučio za Man United, a ondje je ostao 12 godina. U tom razdoblju je u engleskom Premiershipu imao čak 223 odigrane utakmice, zabio je 18 golova, a Unitedu je ostao vjeran i nakon završetka igranja, danas kao tehnički direktor u klubu.