Slavni Srbin ostavio bol, supruga se otvorila: ‘Idem dalje, muž i ja smo uvijek bili borci’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Prošlo je više od 10 mjeseci otkako je lani sredinom prosinca poslije borbe s leukemijom preminuo Siniša Mihajlović, legendarni srpski nogometaš i trener, a njemu u čast, u petak u Milanu održana je izložba djela talijanskog umjetnika Enrica Dica, koju je posjetila i Mihajlovićeva udovica Arianna.

Dico je kipar i slikar, a svoje dvije umjetničke ljubavi je u svojoj galeriji u Milanu spojio s posvetom velikom nogometašu koji nas je napustio lani.





Slika Mihajlovića kako u svijetloplavom dresu Lazija puca iz slobodnog udarca bila je u središtu pažnje, a kako su prenijeli srpski mediji, umjetnik ju je poklonio obitelji preminulog slavnog nogometaša.

Arianna pustila emocije

U galeriji u Milanu, Arianna Mihajlović prisjetila se dijela puta svojeg preminulog supruga. Emocije su proradile.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Arianna Rapaccioni Mihajlovic (@ariannamihajlovic)

“Predivna je, stvarno”, rekla je Arianna o slici koja prikazuje Sinišu u naponu snage na terenu.









“Htjela bih jako zahvaliti Enricu jer je prelijepa. Štoviše, tu su i njegovi predmeti, kapa, zviždaljka, njegovi dresovi, a slika je divna i jedva čekam da je odnesemo kući”, rekla je Mihajlovićeva udovica.

Otkrila je i kako se nosi s boli.

“Idem dalje uvijek zbog ljubavi koju imam prema obitelji, zbog onog što smo bili moj muž i ja. Uvijek smo bili borci i uvijek smo vjerovali u obitelj i u našu djecu. To je poruka koju želim prenijeti svojoj djeci, a ista je koju je njima prenio i moj muž”, istaknula je Arianna.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli @dico_thefireartist

Dok je trajala njegova borba s teškom bolešću, Mihajlović je o tome bio otvoren u javnim istupima, a pričao je i o zahvalnosti navijačima Bologne i drugdje u Italiji. Na klupi Bologne je bolestan vodio momčad u Serie A.

“Vaša toplina grijala me u najtežim trenutcima. Pokušao sam se odužiti potpunom posvećenošću dresu, nisam se štedio ni kad sam bio na terenu ni kad sam bio u bolničkom krevetu. Mnoge godine patnje u Italiji su me omekšale, ali me nisu promijenile. Prošao sam određene krugove, ali sam ostao Srbin koji je često tvrdoglav, otvoren i oštar, često nisam uspijevao izraziti taj osjećaj zahvalnosti”, govorio je slavni nogometaš i trener o samome sebi.

Uspomene su ostale ponajprije među njegovim najbližima, koji su na izložbi u Milanu dobili i posebni poklon.