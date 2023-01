SLAVNI KLUB ZVAO DALIĆA! ‘Istina je, kontaktirali su ga, ali ostaje izbornik’

Novi sjajni hrvatski nastup na Svjetskom prvenstvu, s osvojenom broncom u Katru, doveo je do velikog zanimanja za Vatrene koji su obavili sjajan posao na terenu, ali interes izaziva i Zlatko Dalić, koji je prije nešto više od mjesec dana slavio novi veliki uspjeh na izborničkoj klupi.

U potrazi za trenerom, prema Daliću je pogledao Ajax, slavni nizozemski klub s četiri naslova prvaka Europe, ali od suradnje neće biti ništa.

Amsterdamski velikan traži nasljednika nakon što je dosadašnji trener Alfred Schreuder dobio otkaz zbog serije od sedam utakmica bez pobjede u domaćem prvenstvu, s porazom od PSV-a i šest remija koji su slijedili. Schreuder je dobio otkaz nakon jučerašnjih 1:1 protiv gostujućeg Volendama, novi čovjek na klupi se još ne zna, a Dalić u toj priči ima čvrstu ‘rampu’ preko koje neće ići.

